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۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

"بستنی یخی" پروانه ساخت گرفت

"بستنی یخی" پروانه ساخت گرفت

فیلم سینمایی "بستنی یخی" به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی سیدمحسن وزیری پروانه ساخت دریافت کرد.

وزیری به خبرنگار مهر گفت: پروانه ساخت فیلم صادر شده و فردا در جلسه‌ای با مسئولان وزارت ارشاد درخواست تغییر نام فیلم را مطرح می‌کنیم، ترجیح می‌دهم نام فیلم را به "دکتر جون چه خبره؟" تغییر بدهم. "بستنی یخی" نامی کودکانه است و احتمال دارد مخاطب احساس کند این فیلم برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده است.

مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار و مسعود افشار چهره‌پرداز این فیلم هستند. "بستنی یخی" داستانی کمدی دارد و به زودی پیش‌تولید آن شروع می‌شود.

آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "شیر و عسل"، "کما"، "شارلاتان" و "چپ‌دست" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 971933

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