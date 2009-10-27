به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، اسقف اعظم سولد چاپلین رئیس دپارتمان کلیسا و جامعه در مقر پاتریاک مسکو اظهار داشت: پاتریاک کریل اول در سفر خود به باکو علاوه بر دیدار با الله شکورپاشازاده رئیس دفتر مسلمانان قفقاز در مراسم دهمین سال احیای منطقه اسقفی دریای خزر نیز شرکت می کند.

این سفر همچنین دربرگیرنده دیدار با ایلیا دوم رهبر کلیسای ارتدکس گرجستان در باکو است.

وی گفت: دیدار دو رهبر کلیسایی و ارتباط برقرار کردن آنها با یکدیگر امری طبیعی است است و نمی توان جایگاه ویژه ای برای آن تعریف کرد.

همچنین برگزارکنندگان مراسم ویژه احیای کلیسا در باکو حضور رهبرکاتولیکها که به شایعه ای در مطبوعات این کشور تبدیل شده بود را تکذیب کرده و اظهار داشتند که قرار است وزیر امور خارجه واتیکان در این مراسم شرکت کرده و پیام پاپ بندیکت شازندهم را قرائت کند.

