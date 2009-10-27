به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است به گفته جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده آن بعد از جشنواره فیلم فجر اکران عمومی می‌شود ولی هنوز برای پخش قردادی بسته نشده است.

این فیلم با بازی سحر ولدبیگی (خاله سوسکه)، علی سلیمانی (آقا موشه)، فروغ قجابگلو، شاه‌علی سرخانی و فریده دریامج (در نقش مادرجون راوی قصه) حکایت افسانه خاله سوسکه را از اولین روایت چاپی تا امروز شامل می‌شود.

عامل تولید "خاله سوسکه" عبارتند از نویسندگان: نادر ترکمانی، خسرو صـالحی، کارگردان: نادر ترکمان، فیلمبردار: هاشم مرادی، تدوینگر: سهراب خسروی، طراح صحنه و لباس: اسماعیل مقصودی، آهنگساز: حمیدرضا صدری، صدابردار: آرش برومند، چهره‌پرداز: علی عارفی، صداگذار: سیدمحمود موسوی‌نژاد، جلوه‌های ویژه: امیر و کامران سحرخیز، مدیر تولید: مجید بابایی، تهیه‌کننده: جواد نوروزبیگی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سخن فیلم.