سرهنگ غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق آمارهای مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در حال حاضر 700 هزار خودرو سنگین در کشور تردد می کنند که بیش از 75 درصد این خودرو ها فرسوده و باید از رده خارج شوند.

آمارهای منتشر شده از سوی سازمانهای جهانی نشان می دهد که جاده های ایران یکی از پرحادثه ترین جاده های جهان هستند.

این مقام ارشد در پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار کامیون با عمر بالای 30 سال در جاده های کشور در حال تردد هستند که باید هرچه زودتر برای نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و عمومی اقدام شود.

این اظهارات در حالی از سوی سرهنگ غلامی مطرح می شود که براساس قانون تردد خودروهای با عمر بیش از 30 سال در جاده های کشور ممنوع است.

رئیس مرکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با انتقاد از اسقاط خودروهای فرسوده گفت: بیش از 90 پارکینگ اسقاط خودرو در سراسر کشور فعال هستند که روزانه ظرفیت اسقاط 3500 خودرو را دارند اما بنا به گزارشات موجود روزانه تنها 250 خودرو از رده خارج و اسقاط می شود.

سرهنگ غلامی با اشاره به تردد خودروهای فرسوده در جاده های کشور اظهار داشت: تردد خودروهای سنگین فرسوده در جاده های کشور باعث افزایش تصادفات و در نتیجه تلفات جاده ای می شود.