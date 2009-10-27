نمره قبولی به صادقی می دهم / گامبیا سخت ترین حریف ما بود

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، در مورد عملکرد ایمان صادقی در دیدار با گامبیا گفت: آنچه تجزیه و تحلیل من از بازیکنان هجومی تیم گامبیا بود و آن را به ایمان منتقل کردم، توانست به خوبی در زمین پیاده کند و به همین دلیل به وی نمره قبولی می دهم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شناختی از گامبیا داشتیم، پیش بینی می کردیم این تیم را شکست دهیم، البته این تیم بیشتر به تیم بزرگسالان گامبیا شباهت داشت اما بازیکنان ما از نظر ذهنی، روحی و تاکتیکی آماده برتری برابر آنها بودند که در نهایت به این موفقیت دست یافتند.

مربی دروازه بان‌های تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان با بیان اینکه استرس بازی نخست باعث شده بود بازیکنان عملکرد واقعی خود را به نمایش نگذارند، تاکید کرد: دلیل ناهنماهنگی‌هایی که بین مدافعان و دروازه بان ما وجود داشت، سرو صدا تماشاگران بود اما قطعا این مشکل هم در بازی آینده برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه شکست دادن قهرمان آفریقا که از مرحله نخست مقدماتی تا بازی با ایران گلی دریافت نکرده بود، بسیار سخت بود، اظهار داشت: گامبیا سخت ترین حریف ما در مرحله گروهی بود چون از نظر فیزیکی و سنی بالاتر و بهتر از بازیکنان ما بودند. البته ما می توانیم با عملکرد واقعی خود برابر کلمیا و هلند هم نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

حیدری در پایان گفت: پیروزی ایران باعث شادی مردم شد و امیدوارم روند موفقیت تیم با دعای مردم ایران ادامه یابد تا بتوانیم باعث سربلندی فوتبال کشور در جهان شویم.