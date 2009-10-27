آغاز ثبت نام آزمون دستیاری از امروز / شرکت آزمایشی مجاز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی سال 88 با توجه به جدول زمانبندی اعلام شده در 29 بهمن ماه سال جاری و با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه ها و مقررات به صورت متمرکز در دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش دستیار برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در این آزمون باید در مهلت مقرر با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir جهت ثبت نام مراجعه کنند. فرم ثبت نام جهت شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی بالینی به همراه راهنمای آزمون مذکور از روز 5 آبان قابل دسترسی و بهره برداری است.

آزمون پذیرش دستیار در سال جاری طبق قوانین و مقررات موجود (بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی تخصصی تا پایان هفتاد و یکمین نشست) و مطابق مندرجات راهنما برگزار خواهد شد و در صورت تغییراتی در مصوبات نشست، موضوع مربوطه اطلاع رسانی می شود.

مشمولین سهمیه مناطق محروم، مازاد مناطق محروم، تسهیل ادامه تحصیل نخبگان، استعدادهای درخشان و استعدادهای برتر و آن گروه از مشمولین سهمیه رزمندگان که طبق مصوبه 15 مهرماه سال 77 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه، پرسنل نیروهای مسلح از سهمیه مذکور استفاده می کنند از تاریخ 8 تا 14 آذرماه سال جاری مهلت خواهند داشت با مراجعه به سایت اینترنتی مطابق راهنمای ارسال مدارک، مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی اعلام شده است. یک قطعه عکس 3 در 4 در سال جاری و اسکن عکس مربوطه، درج شماره فیش بانکی به مبلغ 137 هزار و 500 ریال و تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام از طریق اینترنت از جمله مدارک ثبت نام است.

فارغ التحصیلان خارج از کشور و اتباع بیگانه پس از ارائه معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی در زمان ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی، می توانند براساس مفاد این راهنما بصورت اینترنتی در آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان استفاده از سهمیه مناطق محروم، مازاد مناطق محروم، مازاد نخبگان مطابق مفاد راهنمای ارسال مدارک نسبت به اسکن مدارک مورد نیاز و ارسال آن از طریق اینترنت از تاریخ 8 تا 14 آذرماه اقدام کنند.

تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیلی در رشته دکترای پزشکی عمومی، داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان، عدم اشتغال به تحصیل داوطلب در یکی از رشته ه ای تخصصی پزشکی، نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالینی، نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای برحسب رشته از جمله شرایط لازم برای پذیرش دستیار است.

در این دوره محدودیت سنی وجود ندارد و شرکت در آزمون بصورت آزمایشی مجاز نیست.