محمد بیداریان در رنکینگ فدراسیون جهانی شنا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیداریان در ماده 100 متر آزاد استخر مسافت کوتاه با زمان 51/49 ثانیه در رده 62 رنکینگ فدراسیون جهانی قرار دارد. در فهرست منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی شنا "ابود ماته" شناگر استرالیایی با زمان 29/46 ثانیه در مکان نخست جای دارد.
این برای دومینبار در تاریخ ورزش کشورمان است که یکی از شناگران ایرانی موفق به قرار گرفتن در رنکینگ فینا شده است. پیش از این محمد علیرضایی اولین شناگر ایرانی بود که در ماده 50 متر قورباغه در رنکینگ فدراسیون جهانی شنا قرار گرفت. علیرضایی رتبه 26 رنکینگ فینا را به خود اختصاص داده بود.
محمد بیداریان در شرایطی موفق به کسب این موفقیت شده است که برای حضور در بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا در بخش مسابقات شنا مسافت کوتاه (استخر25متر) آماده میشود. این مسابقات 13 لغایت 17 آبانماه سالجاری در شهر هانوی ویتنام برگزار خواهد شد.
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