پروژه معدن مزرعه اهر بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، صفر اصغری در جمع خبرنگاران وجود معادن غنی را از قابلیتهای بالای ارسباران عنوان کرد و افزود: در این میان تعیین تکلیف وضعیت فعلی معدن مس مزرعه اهر و سرمایه‌گذاری مناسب در این معدن از ضروریات اصلی منطقه است.

وی با بیان برخی از نیازهای منطقه اظهار داشت: تسریع احداث بزرگراه اهر - تبریز به عنوان شریان ارتباطی آذربایجان شرقی به مناطق مرزی و قرار گرفتن در شاهراه گردشگری استان از خواسته‌های مردم و مسئولان منطقه است.

رئیس کارگروه تولید و اشتغال اهر ادامه داد: بهسازی راه‌های ارتباطی اهر به کلیبر، مشگین شهر و ورزقان، ایجاد مجتمع دامپروری، شهرک گلخانه‌ای، تبدیل آموزشکده کشاورزی به دانشکده، اختصاص اعتبار برای ایجاد هفت سد کوچک، اختصاص اعتبار برای تأمین آب یک صد روستا و تأمین اعتباری برای ایجاد زیرساخت در شهرک صنعتی اهر از دیگر خواسته‌های مردم این منطقه است.

اصغری اظهار داشت: پایاب سد ستارخان اهر زمینه‌ای مساعد برای توسعه بخش کشاورزی و باغی منطقه است و اختصاص اعتبار ویژه برای تبدیل بیش از هشت هزار هکتار از اراضی پایاب از دیم به آبی یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه بخش کشاورزی است.

فرماندار اهر در ادامه از آغاز عملیات اجرایی 21 کانال و بند جدید در دامنه بزکوش اهر خبر داد و افزود: برای اتمام این پروژه مهم کشاورزی بالغ بر 50 میلیارد ریال نیاز است که در صورت تخصیص اعتبارات بیش از هشت هزار هکتار از اراضی پایاب سد از دیم به آبی تبدیل می‌شوند.

فرماندار اهر توسعه مناطق روستایی را در گرو لحاظ اعتبارات لازم در برنامه پنجم توسعه برای بیش از 120 روستای کمتر از 20 خانوار اعلام کرد و خواستار توجه ویژه دولت دهم در این زمینه شد.

اصغری با اشاره به ظرفیتهای بالقوه این منطقه در توسعه صنعت گردشگری در مناطق سد ستارخان، دره علی‌آباد، فندقلوی اهر و تنباکولوی هوراند را مکان‌های مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی عنوان کرد و توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی گردشگری را برای ایجاد زیرساختهای مناسب در این زمینه خواستار شد.

وی با اشاره به نقش صنایع دستی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار و جلوگیری از مهاجرت از روستاها و صدور سالانه هزاران تخته ورنی به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال از منطقه ارسباران، ایجاد نمایشگاه دائمی فرش و ورنی را از نیازهای مهم منطقه عنوان کرد.