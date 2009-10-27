نقش پژوهش را باید به معنای واقعی به مردم معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه هفته پژوهش افزود: هفته پژوهش با هدف فراگیر کردن فرهنگ پژوهشگری و پژوهشگرایی، در جامعه برگزار می شود، همچنین به متن جامعه بردن پژوهش، از دیگر اهداف این هفته است.

وی ادامه داد: در برخی کشورها، مهمترین موضوع قبل از تشخیص، تصمیم و اجرای یک امر، نتیجه پژوهشهای حاصل شده در رابطه با آن موضوع است، این در حالیست که در واحدهای دانشگاهی کشور به پژوهش به عنوان یک رفع تکلیف و در سطح نمره گرفتن پرداخته می شود و پژوهش، جایگاه و منزلت کاربردی ندارد.

رئوفی نژاد با اشاره به ضرورت پژوهش و تحقیق افزود: ضرورت پژوهش و تحقیق در هر موضوع، به جهت اهمیت در روند برنامه ریزی، شناسایی نقاط آسیب پذیر و روند هدفگذاری برای اجرای برنامه ها و اثری که پژوهش در نتیجه و محتوای کار می تواند داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است.

استاندار زنجان یادآور شد: سال گذشته هزینه ای بیش از 4 درصد از اعتبارات بودجه عمرانی برای امر پژوهش و تحقیق، مصوب شد اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد.

رئوفی نژاد افزود: برداشت محافل علمی، دانشگاهی و صاحب نظران از پژوهش با برداشت عامه مردم متفاوت است، بنابراین باید در هفته پژوهش جایگاه و ارزش آثار پژوهشی در پروژه ها به خوبی شناسانده شود تا منظر کاربردی پژوهش نیز به جامعه معرفی شود.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار پژوهشی و ارائه الگوی مناسب تحقیقات در کشور، یک ضرورت است و باید به آن توجه جدی شود، ادامه داد: به رغم انجام طرحهای تحقیقاتی فراوان در کشور و به دلیل فقدان فرهنگسازی و آموزشهای لازم در این زمینه، پروژه ها در مرحله اجرا دچار مشکل می شوند.

رئوفی نژاد لزوم توجه ویژه به اجرای برنامه های هفته پژوهش در استان زنجان را مورد تاکید قرار داد و افزود: نهادهایی که در امر پژوهش فعال هستند، در حوزه فعالیت خود با انتشار فراخوانی، پژوهشگران را مشخص کنند و منتخبین را در هفته پژوهش به استان معرفی کنند.

استاندار زنجان ادامه داد: همچنین نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی استان به منظور تشویق پژوهشگران برگزار می شود که هر نهاد در این محل، غرفه ای خواهد داشت.

در ادامه غلامحسین دیزج نژاد معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری گفت: از دید متولیان و بهره برداران، فرهنگ رایج در حوزه پژوهش، فراز و نشیبهای زیادی داشته است، بنابراین نیاز است که در هفته پژوهش، توانمندی های استانی جمع بندی شود و در باب فرهنگسازی و شناسایی داشته ها، فعالیتهایی انجام شود.

غلامحسین دیزج نژاد افزود: در راستای هفته پژوهش، برنامه های خوبی اعم از تشکیل ستاد هفته پژوهش و تعیین سه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته علمی و کمیته اجرایی، تدارک دیده شده است.