با تدبیر مربیان و دعای مردم کلمبیا را هم شکست می دهیم

افشین اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه ضمن بیان مطلب فوق افزود: به نظر من دیدار با کلمبیا مثل بازی با گامبیا حساس و نفسگیر است اما بسیار امیدوارم با تدابیر کادر فنی و دعای خیر مردم در این دیدار هم با شکست کلمبیا سربلند از زمین خارج شده و با صعود به مرحله حذفی افتخار بزرگی را برای فوتبال ایران به ارمغان آوریم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در دیدار با گامبیا به دلیل شرایط خاص بازی نخست استرس داشتند و نتوانستند عملکرد واقعی خود را به نمایش بگذارند اما این مشکل برطرف شده و به علت اینکه بازی دوم ما در هوای بسیار خنک تر برگزار خواهد شد می توانیم با تمام توان برای پیروزی مقابل کلمبیا در زمین بجنگیم.

هافبک تیم زیر 17 سال کشورمان خاطرنشان کرد: بازیکنان گامبیا بسیار بالاتر از سن قانونی بودند اما در مجموع کارمان برای شکست قهرمان آفریقا بسیار بزرگ بود. ما کم تیمی را نبردیم و مطمئنم همین گامبیا برابرهلند و کلمبیا نتایج خوبی کسب می کند.

وی در مورد اینکه دلیل تعویضش در نیمه دوم چه بود خاطر نشان کرد: یک ضربه بسیار سخت به ساق پایم خورد و پای راستم کاملا بی حس شد و نمی توانستم آن را به خوبی حرکت دهم به همین دلیل کادر فنی صلاح دانست من را از زمین مسابقه بیرون آورد.

اسماعیل زاده در پایان گفت: به علت شرایط حساس مسابقات و اینکه یک اشتباه می تواند ضربات بزرگی به تیم بزند کادر فنی به من اجازه نمی دهد مانند مراحل قبلی از قدرت تکنیکی خود استفاده کنم اما در این شرایط من هم تمام توان خود را برای موفقیت تیم ایران به کار می بندم.