دبیرکل سازمان ملل برنقش جوامع دینی درحل چالشهای معاصر تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دراین پیام اظهار داشته است: سازمان ملل به عنوان یک سازمان سکولار هیچ دین مشترکی ندارد، اما ما به عنوان افرادی انسان دوست چون پیروان تمام ادیان بزرگ دنیا برای حمایت از افراد آسیب پذیر، محروم و افرادی که در مقابل خشونت، بیماری و بلایا آسیب پذیر هستند فعالیت می‌کنیم و از همان بنیادهای اخلاقی برخوردار بوده و به کرامت تمام انسانها اعتقاد داریم.

در این ادامه این پیام آمده است: اگر فرصتی برای وحدت میان ادیان و پیروان آنها وجود داشته باشد، همین اکنون است. ما باید در اهداف و اقدامات خود بایکدیگر متحد شویم. بحرانهای متعددی در جهان ما به وجود آمده است. قیمت بی ثبات انرژی، عدم امنیت غذایی، اپیدمی آنفلوآنزا، رکود جهانی و تغییرات جوی همگی نشان دهنده این است که چقدر سرنوشت همه ما به یکدیگر ارتباط دارد. چنین چالشهایی نیازمند همکاری کامل تمام ملتها و مردمی است که برای راه حلهای مشترک فعالیت می کنند، ما اکنون نیازمند چندجانبه گرایی تجدید شده هستیم.

دبیرکل سازمان ملل همچنین یادآور شده است که چندجانبه گرایی به دولتها ارتباط ندارد؛ بلکه به همه ما، افراد، مشاغل جامعه مدنی و سازمانهای دین محور در تمام مناطق جهان مربوط می‌شود. آینده مشترک همه ما در خطر است. همکاری چندجانبه بر اساس مسئولیت پذیریهای مشترک اما متفاوت می‌تواند به ما کمک کند تا چالشهایی چون تغییرات جوی و بسیاری دیگر از چالشهای معاصر را حل کنیم.

بان کی مون همچنین با اشاره به اجلاس تغییرات جوی کپنهاگ که ماه دسامبر امسال برگزار می‌شود گفته است: ظرف شش هفته دولتها در کپنهاگ دیدار می‌کنند تا راهی برای تغییرات جوی پیدا کنند. هدف این نشست کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و یاری آسیب پذیرترین کشورها برای انطباق شرایط خود با تأثیرات غیرقابل اجتناب جوی است. اجلاس کپنهاگ فرصت منحصر به فردی برای ممانعت از تخریب بیشتر نسبت به خانه مشترک بشریت و تعریف یک رابطه ثبات پذیر با سیاره زمین است.

وی از سازمانهای دینی خواسته است ظرف هفته‌های باقی مانده به برگزاری این اجلاس در دانمارک خواسته صدای خود را بلند کنند چرا که ما نیازمند یک توافقنامه جمعی در رابطه با مسائل جوی هستیم که کامل، عادلانه و جاه طلبانه باشد؛ توافقنامه ای که دربرگیرنده تمام کشورهایی باشد که برای رسیدن به یک هدف بلند مدت و محدود کردن افزایش دمای زمین کار می‌کنند.

بان کی مو اعتقاد دارد که جوامع دینی می‌توانند برای انعکاس این پیام نقش مهمی برعهده گیرند تا بتوانیم با همکاری یکدیگر آینده‌ای عادلانه‌تر و سالم‌تر بسازیم.