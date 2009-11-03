"قاتل خاموش" شایع ترین علت مسمومیت ناشی از گازها

دکتر شاهین شادنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نبود اکسیژن کافی در محیطی که وسیله ای در حال سوختن است، باعث می شود به جای دی اکسیدکربن، گاز کشنده و بدون رنگ و بویی در فضا رها شود که منوکسدکربن نام دارد.

سردرد، سرگیجه و خواب آلودگی از علائم تماس طولانی با منوکسید کربن است که در ادامه باعث می شود فرد دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب شود.

شادنیا از منوکسیدکربن به عنوان "قاتل خاموش" یاد کرد و افزود: هیچ مشخصه ای برای شناسایی این گاز وجود ندارد و نمی توان با حواس پنج گانه وجود منوکسیدکربن در محیط بسته را متوجه شد.

تماس با مقادیر بالای منوکسیدکربن می تواند سبب کاهش هوشیاری و مرگ شود.

دبیر انجمن سم شناسی و مسمومیتهای ایران با اشاره به آغاز فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی در محیطهای بسته گفت: با رعایت نکات ایمنی و چند اقدام معمولی می توان از بروز مسمومیتهای ناشی از استنشاق گازها جلوگیری کرد.

شادنیا به تهویه و دودکش مناسب برای تخلیه هوا و گازهای سمی از محیطهای بسته اشاره کرد و ادامه داد: ما به هیچ عنوان استفاده از بخاریهای بدون دودکش را در آپارتمانها و محیطهای کوچک و بسته توصیه نمی کنیم.

مسمومیت با منوکسیدکربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیتها است.

شادنیا با تاکید بر اینکه موافق استفاده بهینه از سوخت هستیم گفت: اما معتقدیم که نباید درزهای در و پنجره ها را کاملا مسدود کرد و اجازه نداد که هوا وارد محیط بسته شود زیرا ناخواسته اکسیژن اتاق تمام می شود و همین موضوع می تواند خطرآفرین باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در ادامه به نتایج مثبت تشکیل "کارگروه مرگهای خاموش" که سال گذشته با همکاری شهرداری تهران تشکیل شد، اشاره کرد و افزود: این مسئله باعث شد که 20 تا 30 درصد از موارد مسمومیت ناشی از گازها در پایتخت کاهش یابد.

خواب آلودگی، سرگیجه، تهوع و استفراغ اصلی ترین نشانه های استنشاق منوکسید کربن است و پزشکان معتقدند اولین اقدام در جهت جلوگیری از تشدید مسمومیت فرد، خروج او از محیط بسته و رساندن اکسیژن است.

دبیر انجمن سم شناسی و مسمومیتهای ایران افزود: 90 درصد کار درمان فرد مسموم، رساندن اکسیژن به او و سپس انتقال به مرکز درمانی است.

تماس طولانی مدت با گاز منوکسیدکربن به ویژه در کودکان می تواند با بروز اختلالات رفتاری و کاهش حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.

شادنیا با تاکید بر انتقال سریع فرد مسموم به مرکز درمانی، گفت: بعد از اینکه فرد دچار علائم کاهش هوشیاری شد، باید در کمتر از 5 دقیقه او را به مرکز درمانی رساند چون مغز معموملا بیشتر از 5 دقیقه نمی تواند بدون اکسیژن بماند و به دنبال آن فرد وارد کما می شود.