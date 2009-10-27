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۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شش اثر به بخش مسابقه تئاتر بسیج لرستان راه یافتند

شش اثر به بخش مسابقه تئاتر بسیج لرستان راه یافتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره تئاتر بسیج استان لرستان از نمایش شش اثر در جشنواره تئاتر بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مهدی ابدالی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح جشنواره تئاتر بسیج استان لرستان به خبرنگار مهر گفت: این دوره از جشنواره تئاتر بسیج به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نمایش های راه یافته به بخش مسابقه این دوره از جشنواره به مدت یک روز در محل سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد اکران خواهند شد.

دبیر جشنواره تئاتر بسیج استان لرستان یادآور شد: در این دوره از جشنواره آثار "عشق نامه ماه منیر" به کارگردانی یداله شعبان، "دلدادگان" به کارگردانی اسماعیل عبدالوند، "میراث فرزندان آدم" به کارگردانی شهاب امرایی، "مسافر" به کارگردانی مهرداد توکلی، "زمین سوخته" به کارگردانی احسان ملکی و " عزیز مایی" به کارگردانی غلامعباس گودرزی به بخش مسابقه راه یافتند.

جشنواره تئاتر بسیج استان لرستان دقایقی قبل با حضور مسئولان سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان افتتاح شد.

کد مطلب 972108

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