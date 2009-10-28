به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در این خصوص گفت: در این مدت 84 حلقه چاه در مناطق نفتخیز و گازخیز کشور حفاری شده است.

حیدر بهمنی اظهار داشت: از این تعداد 43 حلقه توسعه‌ای، چهار حلقه اکتشافی و 37 حلقه تعمیری بود که به تفکیک 58 حلقه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 12 حلقه در گستره فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی، هفت حلقه در محدوده شرکت نفت فلات قاره، سه حلقه اکتشافی برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و چهار حلقه در قالب پروژه ها (یک حلقه اکتشافی)حفاری شد.

وی در باره خدمات فنی و ویژه حفاری که این شرکت توانایی انجام همزمان آن را با عملیات حفاری دارد، توضیح داد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مجموع سه هزار و 681 مورد عملیات فنی به وسیله این شرکت انجام شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 583 عملیات بیشتر است.

شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران است که در اهواز استقرار دارد و با بهره گیری از 60 دستگاه حفاری خشکی و دریایی و داشتن افزون بر 16 هزار نیروی فنی و تخصصی افزون بر 90 درصد عملیات حفاری در مناطق خشکی و دریایی 10 استان نفتخیز و گاز خیز کشور را به عهده دارد.

تعداد خدمات ویژه نیز 620 عملیات بوده که 34 هزار و 408 متر حفاری انحرافی از آن جمله است.