آنفلوانزا در جیرفت دو مدرسه را تعطیل کرد/قطعی شبکه آب در برخی مدارس

عبدالله عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل تغییرات فصلی و پایین آمدن برودت هوا درصد ابتلاء به آنفلوانزای فصلی در بین دانش آموزان در شهرستان جیرفت افزایش یافته است به طوریکه هم اکنون بیش از 40 درصد دانش آموزان به آنفلوانزا مبتلاء شده اند.

وی عنوان کرد: در پی بروز این مسئله و مثبت شدن تست یک دانش آموز و یک معلم در شهرستان حساسیت در این خصوص افزایش یافته است.

عسکری افزود: آنچه که مشخص است شیوع بیماری آنفولانزای فصلی در بین دانش آموزان رشد جهشی یافته است.

رئیس آموزش و پرورش جیرفت گفت: تعداد بالای دانش آموزان مبتلاء به آنفلوانزای فصلی و غیبت این دانش آموزان از دیروز عملا موجب نیمه تعطیل شدن این مدارس شده است که این مشکل امروز نیز ادامه داشته است و عملا امکان تدریس برای معلمان به دلیل غیبت نیمی از دانش آموزان وجود ندارد.

وی با تکذیب تعطیلی یک هفته ای این مدارس گفت: طبق نظر مسئولان بهداشتی شهرستان این مدارس باید سه تا چهار روز تعطیل شوند اما با توجه به اینکه در دراز مدت با این بیماری مواجه هستیم هنوز نسبت به تعطیلی مدارس اقدام نشده است چون به درس و تحصیل دانش آموزان صدمه وارد می شود.

کمبود آب در وضعیت بهداشتی مدارس تاثیر سوء گذاشته است

وی در خصوص وضعیت بهداشتی مدارس این منطقه نیز گفت: مناطق محروم به خصوص مناطق روستایی نیاز به توجه بیشتر مسئولان دارند.

عسکری افزود: طی روزهای گذشته نسبت به تهیه 120 سیستم صابون مابع برای مدارس شهرستان اقدام شده است و از فردا این سیستمها در مدارس نصب خواهد شد.

وی با اشاره به کمبود آب در برخی مناطق شهرستان گفت: در برخی مناطق به خصوص در روستاها در طول روز تنها یک تا دو ساعت آب وصل است و در سایر مناطق روز با کمبود آب مواجه هستیم که همین مسئله عملا بر وضعیت بهداشتی تاثیر سوء می گذارد.