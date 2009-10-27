برای پرورش استعداهای بوکس خوزستان مشکل مالی داریم

دبیر هیئت بوکس خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: هیئت بوکس استان خوزستان از نظر مدیریتی هیچ مشکلی دارد ولی در تامین مالی اردوها و جذب استعدادها با مشکلاتی مواجه است که در صورت رفع اینگونه مشکلات می توان جایگاه بوکس خوزستان را به قبل از جنگ تحمیلی رساند.

وی افزود: بوکس خوزستان از پیشینه بسیار خوبی در کشور در قبل از انقلاب اسلامی برخوردار بوده ولی متاسفانه مشکلات ناشی از جنگ و بی توجهی به این رشته باعث شد رده استان در رشته بوکس کاهش پیدا کند.

صفایی عنوان کرد: سال گذشته اعتبارات خوبی به این هیئت تزریق شد که موفق شدیم در رده های پایه ای این ورزش عناوین مناسبی را در سطح رقابتهای ملی تصاحب کنیم ولی در این سال هنوز اعتبار مطلوبی به هیئت نرسیده است.

وی تصریح کرد: اگر اعتبار مالی به اندازه کافی در اختیار داشتیم برای تیمهای پایه اردوهای شبانه روزی برگزار می کردیم تا آنها را از هر نظر برای تبدیل شدن به یک مشتزن حرفه ای آماده کنیم.

دبیر هیئت بوکس استان خوزستان گفت: در چند سال اخیر هیئت بوکس استان دو سال متوالی به علت اختلافات مدیریتی در رکود بود و این باعث شد بوکس استان متحمل ضررهای فراوانی شود ولی خوشبختانه اکنون وضعیت آرامتر و روند رشد بوکس آغاز شده است.

صفایی با اشاره به اینکه خوزستان دارای مربیان خوبی در رشته بوکس است، گفت: خوزستان دارای قهرمانان فراوانی در این رشته بوده به طوریکه در مقاطعی از تاریخ از 11 ملی پوش ایران تعداد شش نفر از آنها خوزستانی بوده اند به همین دلیل هم اینک این قهرمانان، مرییان و استعدادیابهای خوبی برای بوکس خوزستان هستند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه یک سالن نسبتا مناسب و اختصاصی برای بوکس استان در اختیار داریم که باعث شده تمرینات تیم های بوکس همواره بدون تاخیر برگزار شود.