رقابت 20 فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی این بخش توسط هیئتی متشکل از ناصر شفق، احمدرضا معتمدی، مجید رجبی معمار، محمدحسین لطیفی و خانم پوران درخشنده برای بخش مسابقه جشنواره انتخاب شدند.

این عناوین عبارتند از: "آرامش در میان مردگان" مهرداد فرید، "استشهادی برای خدا" علیرضا امینی، "امشب شب مهتابه" محمد هادی کریمی، "انعکاس" رضا کریمی، "باد در علفزارها می‌پیچد" خسرو معصومی، "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی، "تردید" واروژ کریم مسیحی، "چراغی در مه" پناه برخدا رضایی و"حقیقت گمشده" محمد احمدی.

دیگر فیلم‌های این بخش "سوپر استار" تهمینه میلانی، "فرزند خاک" محمدعلی باشه آهنگر، "قند تلخ" محمد عرب، "کودک و فرشته" مسعود نقاش‌زاده، "دست‌های خالی" ابوالقاسم طالبی، "طاووس‌های بی پر" جواد مزدآبادی، "کنعان" مانی حقیقی و "دل شکسته" علی روئین تن هستند.

چهارمین جشنواره فیلم کوثر با هدف تلاش برای دستیابی به منزلت واقعی زن در سینمای ایران و اعتلای سینمای زنان از 27 تا 30 آبانماه جاری در تهران برگزار می‌شود.