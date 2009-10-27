16 باند مواد مخدر در گلستان متلاشی شد

سرهنگ حسین جامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در بازرسی از این افراد بیش از 174 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل 161 کیلو و 737 گرم تریاک، هشت کیلو و 560 گرم هروئین، یک کیلیو و 412 گرم حشیش و بیش از دو کیلو و 422 گرم سایر موادر مخدر کشف شد.

وی اظهار داشت: در این عملیاتها، 15 دستگاه خودرو سبک، یک دستگاه اتوبوس، 10 دستگاه موتورسیکلت، 9 دستگاه گوشی موبایل و هفت میلیون و 520 هزار تومان از قاچاقچیان توقیف شد.

جامی همچنین نیز از توقیف خودروی حامل بیش از 252 کیلوگرمی تریاک روز گذشته در استان خبر داد و گفت: در این راستا یک خودرو نیسان حامل مواد مخدر در گرگان توقیف و سه نفر در این راستا دستگیر شدند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی گلستان نیز گفت: در ماه گذشته بیش از 82 هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی 110 استان برقرار شد که از این تعداد تماس 11 هزار و 461 مورد منجر به عملیات گلیسی شد.

سرهنگ ولی الله رضایی افزود: 62 هزار و 49 مورد از این تماسها مشاوره و راهنمایی کاربران، 9 هزار و 669 مورد تماس های غیرقابل رسیدگی بوده است.

وی یادآورشد: همچنین در این مدت هزار و 922 مورد درگیری و نزاع، 290 مورد تماس پیرامون حمل و جابجایی مواد مخدر و 135 مورد سرقت از منزل رسیدگی شده است.