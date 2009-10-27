  1. استانها
  2. تهران
۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۵

در شش ماه اول سال؛

روزانه دو هزار مرخصی به خانواده مددجویان قزلحصار اعطا شد

روزانه دو هزار مرخصی به خانواده مددجویان قزلحصار اعطا شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر ندامتگاه قزلحصار گفت: با هماهنگی واحد ملاقات در شش ماه نخست امسال روزانه دو هزار و 242 ملاقات کابینی، حضوری و خصوصی به خانواده مددجویان اعطا کرده است.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: واحد ملاقات این مرکز به منظور حفظ حقوق شهروندی، تکریم از خانواده های مددجویان، تأثیرات مثبت ملاقات، استحکام بنیان خانواده، پیشگیری از مخاطرات ناشی از عدم حضور سرپرست خانواده و تقویت روحی و روانی مددجویان روزانه به دو هزار و 242 نفر از خانوارها ملاقات اعطا می کند که از این تعداد دو هزار و 97 نفر کابینی، 110 نفر حضوری و 35 نفر ملاقات خصوصی داشته اند.

وی افزود: هدف از اعطای ملاقات به مددجویان ندامتگاه قزلحصار خود سازی و تغییر شخصیت والای انسانی و همچنین سوق دادن مدد جویان به آینده ای روشن است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اعطای ملاقات و ارائه تسهیلات رفاهی می توان عزت، اعتماد به نفس و تفکر عمیق در زندگی را برای مددجویان فراهم و زمینه پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم کاهش داد.

حسینی بیان داشت: در حال حاضر این مرکز با توجه به تراکم جمعیت دارای پنج سالن ملاقات، 100 سوئیت ملاقات خصوصی و  100 کابین ملاقات، یک سالن خدمات ملاقات و سالن انتظار مراجعین است.

مدیر ندامتگاه قزلحصار اعلام کرد: واحد ملاقات این ندامتگاه در شش ماه اول سال جاری حدود378 هزار و 654 مورد ملاقات کابینی، 19 هزار و 710 مورد ملاقات حضوری و پنج هزار و 207 مورد ملاقات خصوصی به خانواده مددجویان اعطا کرده تا با ارائه تسهیلات سهمی در بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه داشته باشد. 

کد مطلب 972206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه