روزانه دو هزار مرخصی به خانواده مددجویان قزلحصار اعطا شد

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: واحد ملاقات این مرکز به منظور حفظ حقوق شهروندی، تکریم از خانواده های مددجویان، تأثیرات مثبت ملاقات، استحکام بنیان خانواده، پیشگیری از مخاطرات ناشی از عدم حضور سرپرست خانواده و تقویت روحی و روانی مددجویان روزانه به دو هزار و 242 نفر از خانوارها ملاقات اعطا می کند که از این تعداد دو هزار و 97 نفر کابینی، 110 نفر حضوری و 35 نفر ملاقات خصوصی داشته اند.

وی افزود: هدف از اعطای ملاقات به مددجویان ندامتگاه قزلحصار خود سازی و تغییر شخصیت والای انسانی و همچنین سوق دادن مدد جویان به آینده ای روشن است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اعطای ملاقات و ارائه تسهیلات رفاهی می توان عزت، اعتماد به نفس و تفکر عمیق در زندگی را برای مددجویان فراهم و زمینه پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم کاهش داد.

حسینی بیان داشت: در حال حاضر این مرکز با توجه به تراکم جمعیت دارای پنج سالن ملاقات، 100 سوئیت ملاقات خصوصی و 100 کابین ملاقات، یک سالن خدمات ملاقات و سالن انتظار مراجعین است.

مدیر ندامتگاه قزلحصار اعلام کرد: واحد ملاقات این ندامتگاه در شش ماه اول سال جاری حدود378 هزار و 654 مورد ملاقات کابینی، 19 هزار و 710 مورد ملاقات حضوری و پنج هزار و 207 مورد ملاقات خصوصی به خانواده مددجویان اعطا کرده تا با ارائه تسهیلات سهمی در بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه داشته باشد.