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۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

اهدای جایزه ویژه اصلاح الگوی مصرف در جشنواره رویش

اهدای جایزه ویژه اصلاح الگوی مصرف در جشنواره رویش

دبیر پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از اختصاص جایزه ویژه سال اصلاح الگوی مصرف در این دوره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مصلحی با اعلام این خبر گفت: آثاری که به مناسبت سال اصلاح الگوی مصرف به این موضوع و درست مصرف کردن پرداخته باشند، در جشنواره امسال رویش به صورت ویژه ارزیابی می‌شوند و به بهترین اثر جایزه 12 میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

وی اقتباس و درک درست از نامگذاری این سال و انتقال منطقی مفهوم در قالب سینمایی را اصلی‌ترین محور انتخاب اثر برگزیده این بخش عنوان کرد و افزود: هیئت کارشناسی از میان حدود 120 اثر پنج فیلم را به عنوان نامزد بهترین فیلم اعلام خواهد کرد و در آئین اختتامیه از فیلم برگزیده تقدیر می‌شود.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 9 تا 12 آذرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 972234

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