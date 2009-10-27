اهدای جایزه ویژه اصلاح الگوی مصرف در جشنواره رویش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مصلحی با اعلام این خبر گفت: آثاری که به مناسبت سال اصلاح الگوی مصرف به این موضوع و درست مصرف کردن پرداخته باشند، در جشنواره امسال رویش به صورت ویژه ارزیابی می‌شوند و به بهترین اثر جایزه 12 میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

وی اقتباس و درک درست از نامگذاری این سال و انتقال منطقی مفهوم در قالب سینمایی را اصلی‌ترین محور انتخاب اثر برگزیده این بخش عنوان کرد و افزود: هیئت کارشناسی از میان حدود 120 اثر پنج فیلم را به عنوان نامزد بهترین فیلم اعلام خواهد کرد و در آئین اختتامیه از فیلم برگزیده تقدیر می‌شود.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 9 تا 12 آذرماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.