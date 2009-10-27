313 هیئت مذهبی روستایی بروجرد مجوز دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد ظهر سه شنبه در این نشست ضمن تبریک ایام خجسته دهه کرامت و ولادت امام هشتم (ع) به بیان جایگاه حساس هیئات مذهبی پرداخت و گفت: مهمترین اثر فرهنگی شورای هیئات مذهبی، حراست و پاسداری از حریم فکری تشکل های دینی است.

حجت الاسلام محمد محمدی پیام با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید، تحریف حقایق را بدترین آفت ادیان گذشته دانست و بر ضرورت انجام کارهای پژوهشی در حوزه هیئات مذهبی تاکید کرد.

وی یادآور شد: شهرستان بروجرد داری 200روستای کوچک و بزرگ است که در تعدادی از روستاها به دلیل بافت فرهنگی و شرایط جمعیتی چندین هیئت مذهبی وجود دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از هیئات مذهبی روستایی این شهرستان تحت پوشش شورای هیئات مذهبی قرار نگرفته بودند، بر ضرورت فعالیت بیشتر در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش مهر، در این جلسه مشکل عدم ثبت سوابق رسمی هیئات مذهبی روستائی در گذشته مورد بحث وبررسی قرارگرفته و مقرر شد که این نقیصه رفع شود و تا سقف حداکثر 313 مورد از هیئات مذهبی روستایی واجد الشرایط که طی سنوات گذشته فعال بوده اند طبق تشخیص کمیته صدور مجوز کد رسمی دریافت کنند.