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۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

فرماندار راور:

بیمارستان ناتمام و کمبود کادر پزشکی از مشکلات اصلی شهرستان راور است

بیمارستان ناتمام و کمبود کادر پزشکی از مشکلات اصلی شهرستان راور است

کرمان - خبرگزاری مهر: هوشنگ غلامرضازاده کمبود کادر پزشکی و نا تمام ماندن تنها بیمارستان راور را از مشکلات اصلی شهرستان راور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زاده ظهر سه شنبه در شورای مجمع نمایندگان شهرستان کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با حضور فرمانداران و مسئولان بخشداریهای کرمان گفت: با توجه به ضرورت توجه به مسئله بهداشتی در شرایط موجود، رفع مشکلات بهداشتی و زیر ساختی شهرستان راور باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: وضعیت ناتمام بیمارستان راور و کمبود کادر پزشکی از مهمترین مشکلات بهداشتی این شهرستان است.

فرماندار راور از مسئولان و نمایندگان مجلس خواست برای حل این مشکلات همکاری لازم را انجام دهند.

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: 112 مشکل در حوزه های مختلف شهری و روستایی و در بخشهای صنعتی کشاورزی و عمرانی دو شهرستان کرمان و راور مطرح شده است.

علی انجم شعاع عنوان کرد: 84 عنوان از مشکلات مربوط به شهرستان کرمان و 28 عنوان به راور تعلق دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نیز افزود: باید برای حل مشکل این شهرستانها طرحهای اولویت بندی شوند.

غلامرضا کرمی افزود: برای استفاده بهینه از وقت اولویت بخشی پروژه ها برای هر بخش بر اساس ضرورت الزامی است.

وی ابراز داشت: برای پیگیری مشکلات طرح ها باید با ارائه گزارش از کارها و برنامه ریزی مدت دار امکان سنجش پیشرفت طرحها را فراهم کنیم.

 

کد مطلب 972257

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