غنی سازی اوقات فراغت جوانان وظیفه تمامی دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری بعد از ظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار داشت: کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی باید به بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان توجه ویژه داشته باشند و این مهم را به عنوان یک وظیفه برای خود تلقی کنند.

وی افزود: باید مسئولان مربوطه بالاخص سازمان ملی جوانان با برنامه ریزی های دقیق و مدون در طول سال تمام تلاش خود را جهت اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت را داشته باشند.

غفوری خاطر نشان کرد: برنامه های غنی سازی اوقات فراغت باید طوری طراحی شود که جوانان بتوانند از حداقل زمان ممکن، بیشترین استفاده را برده و حتی به عنوان یک سرمایه گذاری از آن استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین با تقدیر از مسئولان سازمان جوانان و کلیه اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان عنوان داشت: سازمان جوانان استان باید تمامی امکانات را برای جوانان فراهم کند و به هر صورت ممکن پای جوانان را به محل سازمان باز کند.

در ادامه محسن زارعی مدیر سازمان جوانان استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های صورت گرفته ستاد و همچنین دومین نمایشگاه اوقات فراغت که در تابستان سال جاری برگزار شد، اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور 17 دستگاه در محل پارک شاهد صورت گرفت که از سوی ناظرین ستاد کلیه دستگاه ها و پایگاههای آنها مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در این ارزیابی ها سه دستگاه برتر به ترتیب کمیته امداد امام خمینی (ره)، سپاه نبی اکرم (ص) و سازمان آموزش و پرورش استان رتبه اول تا سوم را کسب نمودند.

زارعی در ادامه سه پایگاه که بیشترین فعالیت در اجرای غنی سازی اوقات فراغت جوانان داشته اند را معرفی کرد که بر اساس آن کانون ولایت منطقه 1 و2، کمیته امداد امام خمینی(ره)، پایگاه شهید همت سپاه نبی اکرم(ص) و کانون امام خمینی(ره) سازمان آموزش و پرورش استان رتبه اول تا سوم را کسب کردند.