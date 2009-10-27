به گزارش خبرنگار مهر، 24 تیم از قاره‎های آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای جنوبی و شمالی برگزار کننده رقابت‌های 2010 والیبال قهرمانی جهان هستند که به میزبانی همزمان 10 شهر ایتالیا برگزار خواهد شد.

قرار است دوره آتی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در شش گروه چهار تیمی طی روزهای 2 تا 10 مهرماه سال 89 برگزار شود. در همین راستا قرعه‎کشی این رقابت‌ها ساعت 19 ( به وقت محلی) روز چهارشنبه در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد تا شرکت‎کنندگان در این مسابقات با حریفان خود در مرحله مقدماتی آشنا شوند.

تیم‌هایی که سهمیه حضور در هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان را به دست آورده‎اند به شرح زیر هستند:

قاره آسیا: ایران، چین، استرالیا، ژاپن

قاره آفریقا: مصر، تونس، کامرون

قاره اروپا: ایتالیا (میزبان)، روسیه، آلمان، بلغارستان، جمهوری چک، لهستان، فرانسه، صربستان، اسپانیا

قاره آمریکای جنوبی: برزیل، ونزوئلا، آرژانتین

قاره آمریکای شمالی: پورتوریکو، کوبا، آمریکا، کانادا، مکزیک