لوكا بوناچيچ جايگزين فيروز كريمي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" پس ازآنكه لوكابوناچيچ به عنوان مديرفني تيم فوتبال استقلال اهوازمنصوب شد زمزمه اختلافات بين او و فيروز كريمي به گوش رسيد و حتي عنوان شد كه احتمال كنارگذاشتن كريمي ازاين پست وجود دارد. اصغر باقريان مديرسازمان فوتبال استقلال اهوازدرمصاحبه ايي عنوان كرد اگر فيروز كريمي با سياست هاي باشگاه هماهنگ نباشد اورا كنارخواهيم گذاشت.

براساس اين گزارش، به دنبال اوجگيري اختلافات بين كريمي و باشگاه استقلال اهواز مسئولان اين باشگاه با پرداخت مبلغ قرارداد كريمي او را از سرمربيگري باشگاه كنارگذاشتند و لوكابوناچيچ را به عنوان سرمربي جديد اين تيم معرفي كردند.

پس ازاين انتصاب چند بازيكن اين تيم ازجمله مصطفي عيدي زاده ، داود حقي ، افشين كمايي و امين رضوي تهديد كرده اند در صورت حضور بوناچيچ به عنوان سرمربي اين تيم را ترك خواهند كرد. به گفته يكي ازنزديكان استقلال اهواز قرار است باشگاه، امروز تصميم نهايي در مورد اين چهار بازيكن را اتخاذ كند و حتي گفته مي شود آنها از اين تيم اخراج خواهند شد.