احداث فرودگاه بین المللی امام رضا در مشهد یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی حسینی عصر سه شنبه در آستانه برگزاری همایش چشم انداز مشهد، پایتخت معنوی ایران در جمع خبرنگاران افزود: فرودگاه فعلی مشهد ظرفیت توسعه صنعت توریسم مذهبی در این شهر را ندارد و باید در آینده ای نزدیک طرح احداث فرودگاه بین المللی امام رضا(ع) در دستور کار قرارگیرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به حضور سالانه 20 میلیون زائر در مشهد گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه شهرداری مشهد قرار گیرد، توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش خیابانهای پر تردد شهر برای رفاه حال زائران و مجاوران حرم امام رضا (ع) است.

وی ردیفهای اعتباری پیش بینی شده برای مشهد را مطلوب خواند و افزود: چون بحث معرفی مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران به تازگی مطرح شده است، بودجه های اختصاصی فعلی قابل قبول است اما نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در صدد تخصیص یک ردیف اعتباری مجزا برای توسعه این شهر هستند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: با همه اینها باید در کنار اعطای اعتبارات دولتی برنامه ریزی مدونی برای جذب سرمایه های خصوصی در این بخش انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مشهد به دلیل حضور بارگاه معنوی امام رضا (ع) مورد توجه همه شیعیان جهان قرار دارد و پتانسیل لازم برای دریافت سرمایه های کلان بخش خصوصی را داراست.

حسینی توسعه زیرساختهای رفاهی و خدماتی را از مهمترین راههای جذب زائران خارجی عنوان کرد و افزود: از آنجا که زمینه ارتباط زبانی بین زائران خارجی و ساکنان مشهدالرضا وجود ندارد، سازمان میراث فرهنگی باید شرایط آموزشی لازم را برای ارائه دهندگان خدمات عمومی این شهر فراهم سازد تا به این شکل بتوانیم آموزه های دینی و فرهنگ غنی خود را به آنان انتقال دهیم.

همایش چشم انداز مشهد؛ پایتخت معنوی ایران با حضور بیش از 180 نماینده مجلس شورای اسلامی هفتم آبان ماه امسال در مشهد مقدس برگزار می شود.