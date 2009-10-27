فسفات فاضلابهای ورودی به دریای عمان دو برابر استانداردهای جهانی

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: میزان آب مصرفی شهر بندرعباس روزانه 90 هزار متر مکعب است که حدود 70 هزار متر مکعب از آن به طور روزانه به فاضلاب تبدیل می شود. از 50 درصد باقی مانده 10 درصد فاضلاب تولید شده در شهرک ها و بیمارستانها مورد تصفیه قرار گرفته و جهت آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و 40 درصد باقی مانده فاضلابها از طریق کانال ها و خوریات وارد دریا می شود.

وی همچنین از وضعیت نامطلوب اغلب خورها و کانال های صنعتی به ساحل خبر داد و اظهار داشت: در بررسی که بر روی پسابهای ورودی به ساحل صورت گرفته است حدود 20 نقطه شناسایی شده که در این میان خورها از مهمترین مکانهای ورودی فاضلاب به دریا هستند.

به گفته وی، نتایج آزمایشات نشان داده است که برخی فاکتورها بالاتر از حد مجاز بوده و باعث ورود مقادیر متنابهی از مواد آلاینده به محدوده ساحل می شود و فسفات اندازه گیری شده در پساب خورهای کور سوزان، سورو، شیلات و کانال فاضلاب جنب محله اوزیها حدود دوبرابر حد تعیین شده استانداردهای زیست محیطی برای خروجی فاضلابها به آب های سطحی بوده و 600 برابر فسفات آب دریا است.

وی افزود: میزان mpn، فسفات، نیترات و نیتریت، این خورها بالاتر از استانداردهای زیست محیطی است و با توجه به خطر ایجاد پدیده بلوم جلبکی موارد یاد شده از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

وی اظهار داشت: احتمالا یکی از علل افزایش جمعیت پلانکتونی که در سال گذشته در خلیج فارس روی داد ورود مقادیر بالای مواد مغذی مورد نیاز پلانکتونها از طریق فاضلاب های منتهی به دریا بوده است.

وفادار یادآور شد: با توجه به پایش انجام شده جهت بررسی وضعیت شکوفایی جلبکی اوج بلوم در فصول سرد سال بین ماه های آذر تا اسفند بوده و بیشترین میزان در دی ماه با میانگین 6 میلیون و 63 هزار و 7 سلول در لیتر است.

سرپرست محیط زیست هرمزگان بیان کرد: بر اساس مشاهدات در فصول گرم سال با گرمایش آب و تلاطم دریا از میزان آن کاسته شده است و با شروع فصل پاییز و سوابق بلوم در سال گذشته در این فصل احتمال خطر افزایش تجمع جلبکی پیش بینی می شود و کنترل عوامل موثر در این پدیده نظیر ورود برخی فاضلابهای شهری تصفیه نشده امری فوری است.

وی یکی از راه های جلوگیری از چنین معضلی را گندزدایی آب توازن کشتی ها بیان کرد و افزود: آب توازن کشتی ها باید گندزدایی شود و روغن آن گرفته شود و پس از این مراحل آب آن برای کشاورزی استفاده شود که اداره بنادر و دریانوردی استان باید مخازنی را جهت تصفیه آب توازن کشتی ها ایجاد کند و مواد را به طور مستقیم وارد دریا نکند.

وی خاطرنشان کرد: محلات حاشیه نشین یکی دیگر از مهمترین مشکلات شهر بندرعباس است که در اثر مهاجرت معضل پساب دارند، در حاشیه نشینی طرح فاضلاب را نمی توان اجرا کرد و شهرداری باید بررسی کند و برای محله های حاشیه نشین تدابیری اندیشیده شود که پسابها جمع آوری شود و مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و تمام ارگانهایی که با سلامت مردم ارتباط دارند برای رفع این مشکل اقدام کنند.

وی از دیگر مشکلات سطح شهر بندرعباس را وجود فضای سبز ناموزون، نخاله های ساختمانی و صنوف هتل ها دانست.