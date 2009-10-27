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۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۰۳

یک روز خونین دیگر برای آمریکا در افغانستان/8 نظامی دیگر کشته شدند

یک روز خونین دیگر برای آمریکا در افغانستان/8 نظامی دیگر کشته شدند

انفجار یک بمب در جنوب افغانستان به کشته شدن هشت نظامی آمریکایی منجر شد تا یک روز خونین دیگر برای آمریکایی ها رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرماندهان نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در افغانستان از کشته شدن هشت نظامی آمریکایی دیگر در پی انفجار یک بمب در جنوب این کشور خبر دادند.

این در حالی است که روز گذشته نیز کشته شدن کشته شدن 14 نظامی آمریکایی سبب شگفتی فرماندهان آمریکایی در افغانستان شد.

طبق آمارهای موجود در ماه جاری میلادی تا کنون 55 آمریکایی در افغانستان بر اثر انفجار و یا حملات طالبان جان خود را از دست داده اند.

گفتنی است روز دوشنبه بر اثر برخورد دو بالگرد در جنوب افغانستان چهار نظامی آمریکایی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در جریان تحولات این روز درافغانستان سه بالگرد نیروهای ائتلاف دچار سانحه شدند که در جریان آنها 4 نظامی آمریکایی کشته و دو نظامی دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 972352

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