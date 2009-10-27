برنامه ریزی برای افزایش 100 درصدی تجارت ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز(سه شنبه) در همایش تجاری ایران و ترکیه که با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی دو کشور در محل اتاق ایران، اعلام شد: تجارت ایران و ترکیه سالانه 100 درصد افزایش می یابد.

مهدی فاخری، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص حجم روابط تجاری دو کشور تصریح کرد: در 10 سال اخیر حجم تجارت دو کشور سالانه 100 درصد افزایش یافته و در حال حاضر 5/ 10 میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه 83 درصد مبادلات دو کشورنفت وگاز است، یادآور شد: وظیفه ما دراتاق بازرگانی این است که راههای افزایش مبادلات بخش های خصوصی دو طرف را پیدا کنیم و امیدواریم با برگزاری این جلسات راههای آن پیدا شود.

وی با بیان توافق بخش های خصوصی دو کشور در اعزام هیات های تجاری، بیان داشت: موقعیت دو کشور برای حمل و نقل به عنوان یک فرصت خوب ارزیابی می شود. توافق شده تا شرکت های حمل و نقل، بانکی و سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم، همچنین در طول چند ماه گذشته دو سرمایه گذاری مهم در بخش پتروشیمی و نساجی داشتیم.

معاون امور بین الملل اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه به روابط تجاری درخور مناسبات سیاسی و فرهنگی ایران و ترکیه خاطر نشان کرد: در حال حاضر مبادلات محصولات نفتی و گازی از 5/ 3 میلیارد دلار تجاوز نمی کند.

سفر سالانه یک میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه

حلیم متا، نایب رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه با تاکید بر اهمیت افزایش تجارت با کشورهای همسایه پس از بحران جهانی اقتصادی اظهار کرد: اراده سیاسی نیز از افزایش همکاری ایران و ترکیه حمایت می کند. دو کشور دارای اقتصادهای بزرگی هستند که روز به روز رونق پیدا می کند و در زمینه هایی که متخصص شده اند می توانند مکمل یکدیگر باشند.

وی افزود: بخش خصوصی ترکیه برای توسعه و تنوع همکاری با ایران راههای متفاوتی را دنبال می کند و برای توسعه تجارت باید ارایه خدمات بالا و سرمایه گذاری آزادانه بین دو طرف مورد توجه قرار گیرد.

متا با اشاره به برخی موانع بر سر راه تجارت دو طرف خاطرنشان کرد: بانکهای دو کشور هنوز به ارتباط خوبی دست پیدا نکرده اند و توسعه زیرساخت ها و تقویت قوانین بین المللی باید در ایران صورت گیرد.

وی با اشاره به حجم 22 میلیاردی سرمایه گذاری ترکیه در کشورهای دنیا خواهان افزایش همکاری با ایران شد و گفت: در خصوص افزایش سانترال های نیروگاهی می توانیم سرمایه گذاری و همکاری مشترک داشته باشیم.

نایب رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه یادآور شد: سالانه 20 میلیون جهانگرد به ترکیه سفر می کنند که یک میلیون جهانگرد نیز از ایران می آیند. وی ادامه داد: دو کشور در مسیر جاده ابریشم قرار دارند که بازسازی این جاده می تواند باعث حمل و نقل کالاهای هند و چین به ایران و ترکیه شود.

تاکید بر رفع موانع بانکی و حمل و نقل

هوشنگ فاخر، نایب رئیس اتاق ایران نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این همایش موجب گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری دوجانبه شده و گشایش جدیدی برای آشنایی بیش از پیش تجار و دست اندرکاران صنعت و تجارت ترکیه با ایران باشد، تصریح کرد: در وضعیت کنونی فرصت مغتنمی به دست آمد تا در کنار پیشرفت های دیپلماتیک کشور ایران در عرصه بین المللی بر لزوم گسترش مناسبات تجاری نیز صحه گذاریم.

وی افزود: تاکنون نشست ها و گردهمایی های متعددی به منظور شناخت فرصت های اقتصادی دو کشور در ایران و ترکیه برگزار شده است. این همایش نیز هدف مشابهی را در راستای ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور دنبال می کند.

به گفته وی در اولویت های ایران، همسایگان، کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه، به ترتیب اولویت های اول تا سوم را تشکیل می دهند و در این میان همسایه مسلمان و در حال توسعه ما ترکیه، از جایگاه ویژه ای برای کشورمان برخوردار است.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: مشترکات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی دو کشور به همراه سابقه طولانی مناسبات گسترده ایران و ترکیه بستر لازم را برای توسعه تجارت آنها فراهم کرده است و به این ترتیب می توانیم در آینده شاهد افزایش روزافزون تعامل اقتصادی دو کشور باشیم.

وی اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف عالی خود برای رسیدن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و ایفای نقش سازنده خود در جامعه بین المللی برای همکاری های سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان در قالب پیمان های بین المللی و منطقه ای و روابط دوجانبه و چندجانبه اهمیت خاصی قائل است.

وی یادآور شد: تحکیم مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه در سالهای گذشته به لحاظ مواضع مشترک دو کشور در مجامع بین المللی و نقش سازنده ای که دو کشور به عنوان دو عضو اکو و هشت کشور مسلمان در حال توسعه دنیا (D8 ) و سازمان کنفرانس اسلامی ایفا می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی حجم روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را در حال حاضر حدود 10 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد این رقم به 20 میلیارد دلار افزایش یابد که تحقق این امر مستلزم تلاش و کوشش مشترک فعالان اقتصادی دو کشور و برنامه ریزی های دقیق و شناخت فرصت های اقتصادی متقابل و بهره مندی از این فرصت ها است.

وی گفت: در این میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور می تواند نقش بسزایی در تحقق این امر ایفا کند.

رشد 25 درصدی صادرات ایران به ترکیه در 2008

فاخر اظهار داشت: در سال 2008 واردات ایران از ترکیه با 50 درصد رشد نسبت به سال 2007 به رقم 1 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید و صادرات ایران به ترکیه نیز در همین مدت با حدود 25 درصد رشد بدون احتساب نفت و گاز به رقم 505 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی ایران را هفتمین کشور عمده صادرکننده و دوازدهمین کشور واردکننده از ترکیه اعلام و ابراز امیدواری کرد در قالب روابط دوجانبه و سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) و گروه دی 8، که ماهیت هر دو سازمان از همکاری های اقتصادی برخوردارند، با کمک شوراها و کمیسیون های اقتصادی مشترک بتوان حجم مبادلات تجاری دو کشور را به میزان قابل ملاحظه و چشمگیری افزایش داد.

به گفته نایب رئیس اتاق ایران، دو کشور می توانند در زمینه هایی همچون صنایع غذایی و تولید مشترک محصولات حلال، کشاورزی، صنایع بسته بندی، صنایع خودروسازی و قطعه سازی، حمل و نقل، پوشاک، معادن، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی، توریسم، بیمه، امور بانکی و بازارچه های مرزی همکاری و به منافع متقابل و مشترک دست یابند.

وی ادامه داد: ایران و ترکیه می توانند در رفع موانع بانکی و حمل و نقل تلاش کنند. این در حالی است که در روابط بانکی دو کشور با وجود توافقاتی که در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی به ارزهای ملی به عمل آمده است اطلاع رسانی در این خصوص به طور مناسب و موثری صورت نگرفته است.

وی با اشاره به موانع حمل و نقل افزود: در زمینه حمل و نقل نیز ترانزیت کالا در مرزها با تاخیر و هزینه های مضاعفی انجام می شود. معطلی بیش از حد متعارف در ترخیص کالاهای صادراتی ایران در گمرکات ترکیه و اجبار تجار ایرانی برای اخذ گواهی ها نظیر قرنطینه و غیره از آنکارا و استانبول که خود از موانع جدی در مناسبات تجاری به شمار می رود.

وی نقش اتاق های بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی را در این زمینه بسیار پر رنگ دانست و گفت: اتاق ها رسالت خطیری را در راستای نیل به اهداف و توسعه روابط تجاری دو کشور بر عهده دارند. تفاهم نامه های بسیاری میان بخش های خصوصی دو کشور به امضا رسیده و شورای بازرگانی مشترک دو کشور نیز تاسیس شده است، لذا بخش های خصوصی گام های نخست توسعه روابط تجاری را به درستی برداشته اند و باید به تقویت و تحکیم این روابط بپردازند.

رحیم صادقیان، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه نیز در سخنانی در این همایش به تشریح عملکرد این شورا پرداخت و گفت: کوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق نظرات صاحبان صنایع و بازرگانی ایران و ترکیه در زمینه بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، جمع آوری اطلاعات و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی، صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایران و ترکیه و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیت دار ایران و ترکیه و مطالعه و بررسی به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی در دو کشور و مشارکت در برگزاری و اداره نمایشگاه ها، بازارهای مکاره و سایر فعالیت های مشابه با موافقت مراجع صلاحیت دار هر دو کشور و کمک به موسسات سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و ترکیه علاقمند به شرکت در نمایشگاه و بازارهای مکاره بین المللی که در ایران و ترکیه برگزار می شود، از جمله فعالیت ها و اهداف شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه است.

وی اعزام هیات 120 نفره تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع به همراه استاندار آذربایجان شرقی در مورخه 6- 7 اسفندماه سال 87 به استانبول و جلسه مشترک با اعضای انجمن ایصاد و موسیاد ترکیه، اعزام 160 نفره تجار و صاحبان صنایع و بازرگانان کشور به همراه وزیر وقت بازرگانی به آنکارا در مورخه 7 و 8 اردیبهشت به استانبول و برگزاری همایش مشترک با انجمن توسیاد و موسیاد و توکیاد ترکیه و نشست تجار و بازرگانان هر دو طرف سالجاری، اعزام هیات 20 نفره به همراه اعضای هیات مدیره شورا به دوغو بایازیت ترکیه و شرکت در نشست تخصصی بازارچه های مرزی در مورخه 29- 30 اردیبهشت 88، اعزام 10 نفر از صاحبان صنایع و تجار جهت بازدید از نمایشگاه آنتالیا در مورخه 29 – 30اسفند سال گذشته و اعزام 180 نفره تجار و بازرگانان و صاحلان صنایع ایران به همراه وزیر امور اقتصاد و دارایی و استاندار آذربایجان شرقی و غربی و رئیس بانک مرکزی ایران مورخه 12 تا 15 مهرماه سال 88 در استانبول ترکیه را از جمله هیات های اعزامی به ترکیه برشمرد.

رشد 5 برابری روابط ایران و ترکیه در7 سال

محمت ابویوککسی، رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه نیز با تاکید بر دستاوردهای سمینار تجاری ایران و ترکیه در سرنوشت منطقه گفت: حجم روابط تجاری ایران و ترکیه در طول 7 سال 5 برابر شده است و از رقم 361 میلیون دلار در سال 2001 میلادی به 10 میلیارد دلار درسال 2008 رسیده است و ترکیه 3/3 درصد از حجم صادرات ایران سهم دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که تا 5 سال آینده حجم تجارت دو کشور به 20 میلیارد دلار برسد. همچنین سیستم بانکداری و بوروکراسی نباید مانع تجارت میان دو کشور شود و برای تقویت حمل و نقل میان دو کشور باید مالیات سوخت برداشته شود.

بویوککسی با اشاره به علاقمندی ترکیه برای خرید نفت و گاز ایران خواستار ایجاد زمینه هایی برای تامین فولاد توسط شرکت های ترکیه ای برای ساخت لوله های انتقال گاز میان دو کشور شد.

لزوم ایجاد شهرک های صنعتی در مرز دو کشور

بهمن حسین پور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز با تاکید بر نقش روابط اقتصادی در توسعه مناسبات میان دو کشور یادآور شد: رشد روابط اقتصادی بر روی همه مناسبات اثرگذار است و اگر بخواهند رابطه میان دو کشور را توصیف کنند، به روابط اقتصادی تکیه می کنند.

وی افزود: باید به این باور برسیم که می خواهیم با هم کار کنیم و به هم اعتماد داشته باشیم. مرزهای ایران و ترکیه 500 سال است که در آرامش و سکوت قرار دارد و می توان با ایجاد شهرک های صنعتی و تجاری در مرز دو کشور باعث ایجاد اشتغال و توسعه روابط دو کشور شد.

حسین پور در ادامه خواستار تبدیل شورای تجاری ایران و ترکیه به اتاق بازرگانی شد و گفت: ایران و ترکیه می توانند به الگویی برای منطقه تبدیل شوند.