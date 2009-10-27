رخنه بعثی ها به مراکز حساس دولتی تاثیر منفی بر امنیت عراق گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، "بهاء الاعرجی" که در واکنش به انفجارهای یکشنبه خونین بغداد که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت، سخن می گفت، از رخنه بعثی ها به دستگاههای دولتی عراق خبر داد و آن را دارای تاثیرات منفی بر اوضاع امنیتی این کشور دانست.



عضو فراکسیون پارلمانی جریان صدر، دولت عراق را مسئول به وجود آمدن این وضعیت دانست.



وی خاطر نشان کرد : احتمال تکرار عملیات جنایتکارانه ای که قربانی آن هزاران انسان بیگناه باشند، سبب نگرانی شدید جامعه عراق و برخی محافل سیاسی شده است.



اعرجی گفت : بازمانده های بعثی صدامی همچنان در سازمانهای امنیتی نفوذ می کنند، و این در حالی است که قانون اساسی با بازگشت آنها مخالف است.