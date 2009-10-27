توطئه آمریکا برای تضعیف ملت فلسطین و تقویت جایگاه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در گفتگو با روزنامه القدس العربی تاکید کرد : آمریکا برای تضعیف قدرت فلسطینی ها و تقویت جایگاه رژیم اسرائیل، توطئه چینی می کند.



وی این سئوال را پرسید که آیا معنای رزمایشهای گسترده آمریکایی اسرائیلی و سفرهای تکراری میچل(نماینده باراک اوباما در امور خاورمیانه)که هیچ پیشرفتی حتی در یکی از این سفرها به دست نیامده است، چیزی جز تلاش برای تقویت اسرائیل و تضعیف فلسطینی هاست؟



شیخ نعیم قاسم درباره رویکرد دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برابر مسائل خاورمیانه و ادعای وی مبنی بر تغییر در سیاستهای کاخ سفید تاکید کرد ما خواهان اقدامات عملی هستیم نه فقط حرف زدن؛ حرفهای اوباما یک برداشت مثبت می دهد، اما عملکردش کاملا با این حرفها فرق می کند و مناسب نیست.



معاون دبیر کل حزب الله گفت : اوباما از زمانی که به قدرت رسید تا کنون چه کاری برای مسئله فلسطین انجام داده است؟ جز اینکه سبب پیچیده تر شدن مسئله فلسطین شده و به اسرائیل اجازه بدهد که هر کاری که بخواهد انجام دهد و سبب خسته شدن مذاکره کننده فلسطینی و دادن امتیازهای بیشتری از سوی آن شود.



قاسم خاطر نشان کرد : موضع آمریکا در برابر حزب الله تغییر نکرده است و آنها ما را تروریست توصیف می کنند و به سبب موضع سیاسی و مبارزاتی ما، موضع منفی اتخاذ کرده اند.



وی افزود : اولویت در نزد آمریکا، رژیم غاصب اسرائیل است و از نظر آمریکا، اعراب در لبنان و یا فلسطین و منطقه،هیچ حقی ندارند.



شیخ قاسم خاطر نشان کرد : حمایت ایران از حق مبارزاتی اعراب، حمایتی مشروع است و کشورهای دیگر هم باید از ایران الگو بگیرند.



وی تاکید کرد : ایستادگی یا دستاوردها یا پویایی برای زنده مانده مسئله، به سبب مقاومت و حمایت از آن است.