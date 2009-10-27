ضربات وارد شده بر الشربینی نشانگر عمق نفرت قاتل از مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در جریان رسیدگی به اتهامات "الکساندر وینز" قاتل "مروه الشربینی" که روز گذشته در شهر درسدن آلمان آغاز شد، کارشناس پزشکی قانونی از خشونت به کار رفته در وارد آمدن ضربات چاقو بر بدن مقتول سخن گفت.

"کریستینه ارفورت" کارشناس معاینه کننده پیکر بانوی مصری که در ماه جولای در همین دادگاه به شهادت رسید، خطاب به قضات گفت : ضربات مهلک قاتل که با چاقوی آشپزخانه صورت گرفته منجر به ایجاد جراحاتی به اندازه 18 سانتیمتر در بدن مروه الشربینی شده است.

این در حالی است که به گفته این کارشناس، در بدن مقتول دست کم آثار 16 ضربه چاقو دیده می شود به طوری که این ضربات به آسیب دیدن جدی دستگاههای داخلی بدن وی از جمله ششها و قلب انجامیده است. در عین حال این مسئله می تواند نشانگر عمق تنفر قاتل از مسلمانان و مشخصا این زن مصری باشد.

به اعتقاد ارفورت شدت حملات به حدی بوده که حتی ارگانهای دفاعی بدن این زن مصری نیز مانند دنده ها نتوانسته اند از جراحات وارده بکاهند و از این رو قربانی هیچ شانسی برای نجات یافتن پیدا نکرده است.

حمله مشکوک یک نژاد پرست آلمانی به "مروه الشربینی" در حالی در محل برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام وی صورت گرفته که در تمام طول مدت آن، هیچ یک از ماموران دادگاه اقدامی برای نجات وی انجام نداده و حتی زمانی که همسر این زن به یاری اش شتافته، به جای گرفتن قاتل، جلوی وی را گرفته اند.

در همین حال جامعه مسلمانان آلمان ابراز امیدواری کرده اند دادگاه درسدن با صدور حکم مناسب علیه این شهروند روسی تبار، به اقدامات ضداسلامی گروههای نژادپرست این کشور پایان دهد.

گفتنی است شهادت "مروه الشربینی" در آلمان اعتراض بسیاری از مسلمانان را در سراسر جهان علیه عقاید پوچ نژادپرستان برانگیخته و لقب "شهیده حجاب" را برای وی به همراه داشته است.