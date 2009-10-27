تاکید اتحادیه اروپا بر افزایش نیرو / افزایش شمار تلفات انفجار امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آمریکا، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ بر لزوم اعزام نیروی بیشتر به افغانستان با هدف مبارزه با شورشیان تاکید کردند.

این در حالی است که این مقامها از میزان افراد مورد نیاز در افغانستان سخنی به میان نیاوردند. آنها همچنین از اختصاص 1.5 میلیارد دلار کمک سالیانه به افغانستان در راستای اقدامات غیرنظامی در این کشور خبر دادند.

دولت افغانستان در حال حاضر خود را برای برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در هفتم نوامبر آماده می کند. از سوی دیگر طالبان که در ماههای اخیر بر شدت حملات تروریستی خود افزوده تهدید کرده است در صورت شرکت مردم در انتخابات آینده، حملات خود را تشدید می کند.

در همین حال گزارشها از کشته شدن یک غیرنظامی دیگر در انفجار امروز یک بمب در جنوب افغانستان حکایت دارد. بر این اساس در انفجاری که منجر به کشته شدن هشت نظامی آمریکایی در افغانستان شد، یک غیرنظامی افغان نیز جان خود را از دست داده است.

در این انفجار همچنین شماری از نیروهای آمریکایی زخمی شده اند. گفتنی است انفجار امروز، ماه اکتبر را به خونین ترین ماه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تبدیل کرده است.