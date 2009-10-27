ایران حامی تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان/وحدت سلاح قدرتمند در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، محمد رضا شیبانی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان در کنار لبنان برای دستیابی به حق خود در آزادی و حاکمیت کامل بر سرزمین خود ایستاده است.



وی بر حمایت ایران از تشکیل دولت وحدت ملی که در جهت پشتیبانی از مقاومت ملت لبنان و شکوفایی و پیشرفت آنها حرکت کند، تاکید کرد.



شیبانی که در ضیافت شامی که جنبش امل به رهبری نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به افتخار وی ترتیب داده بود، سخن می گفت، خاطر نشان کرد : وحدت ملی میان لبنانی ها، قدرتمند ترین سلاح در رویارویی با دشمن صهیونیستی و تمام توطئه گران علیه لبنان است.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت گفت : وحدت ملی و همزیستی اسلامی مسیحی، ثروتی است که باید همانگونه که امام موسی صدر(رهبر شیعیان لبنان که سه دهه پیش در لیبی ربوده شد و از آن تاریخ تا کنون، هیچ اطلاعاتی از سرنوشت آن در دست نیست) می خواست، باید آن را حفظ کرد.



سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به " میشل سلیمان "رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف داده است.میشل سلیمان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

معمای تشکیل دولت لبنان هر روز پیچیده تر می شود و هر چند برخی تحلیلگران سیاسی در این باره از ضرورت توافق دمشق و ریاض در این باره سخن می گویند، اما برگزاری نشست مهم عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق که به گفته محافل لبنانی، فضاهای مثبتی بر فضای سیاسی لبنان حاکم کرد، هنوز گشایشی در بن بست تشکیل دولت جدید ایجاد نکرده است.

این در حالی است که میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان بر ضرورت تشکیل سریع دولت جدید برای مقابله با چالشهای آتی تاکید کرده است.