بازیکنان ملوان با غرور بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سرمربی تیم ملوان شامگاه سه شنبه در ورزشگاه تختی اهواز پس از شکست در برابر استقلال اهواز اظهار داشت: هر دو تیم در این بازی صاحب موقعیت های عالی شدند ولی فرق دو تیم در این بود که استقلال اهواز از این فرصتهای به دست آمده بهتر از استفاده کرد و در نهایت بازی را با نتیجه دو بر صفر به سود خود تمام کرد که البته حق این تیم نیز پیروزی بود.

احمدزاده افزود: در این بازی بازیکنان ملوان با غرور وارد زمین شدند چرا که احساس می کردند می توانند بی زحمت یا با زحمت کم در مقابل استقلال اهواز که چندین بازیکن خود را در این بازی در اخیار نداشت پیروز میدان شوند به همین دلیل نمی توانم از این بابت از آنها انتقاد نکنم.

وی تصریح کرد: شاید این بازی درس عبرتی برای آینده ما باشد اما می توانستیم با کسب سه امتیاز این بازی شرایط بهتری در جدول رده بندی کسب کنیم، حتی می توانستیم به کسب یک امتیاز نیز وضعیت خود در جدول رده بندی را بهبهود ببخشیم.

سرمربی تیم ملوان عنوان کرد: شاید بازیکنان ملوان احساس می کردند چون در دوبازی اخیر خارج از خانه در مقابل حریفانی مثل استیل آذین و پرسپولیس تهران امتیاز گرفته اند در برابر استقلال اهواز هم به راحتی موفق به کسب امتیاز خواهند شد اما دیدید که این شیوه تفکر باعث شد انزلی چی ها بسیار بد بازی کند.

احمد زاده اظهار داشت: شاید هم تبلیغاتی که در چند روز اخیر در خصوص مسائل استقلال اهواز در رسانه ها مطرح شده است باعث شد آنها با انگیزه و روحیه بیشتری وارد میدان شوند و زیبا بازی کنند.

دیدار دو تیم استقلال اهواز و ملوان بندر انزلی از سری رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های کشور روز سه شنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد و در نهایت با گلهای دقیقه 38 هادی خنیفر و 68 مهدی دغاغله با نتیجه دو بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

استقلال اهواز که در ابتدای فصل با هدایت خداداد عزیزی رقابتها را شروع کرد و نتایج بسیار بدی با این مربی کسب کرد با سپردن هدایت تیمش به مجید باقری نیا تاکنون رنگ باخت را به خود ندیده است.

قبل از این بازی شایع شده بود که 17 بازیکن استقلال اهواز به علت ابتلا به بیماری آنفلوانزا قادر به همراهی تیم خود نیستند اما در این بازی تنها پنج بازیکن ثابت استقلال اهواز در بازی های قبل به دلایلی غیر محرومیت بازی نکردند.