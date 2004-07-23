سرمربي ازبكستان: بازي مهمي را با پيروزي پشت سر گذاشتيم

به گزارش خبرنگار "مهر" روشان حيدرف كه تيمش با دو پيروزي مقابل عراق و عربستان اولين تيم صعودكننده به جمع 8 تيم پاياني لقب گرفته ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: ما مي دانستيم در بازي با عربستان كار سخت تري نسبت به بازي با عراق پيش رو داريم و از اينكه در حال حاضر 6 امتياز از دو بازي به دست آورده ايم خوشحاليم. اين نشان مي دهد كه تيم ما به روند خوبي دست پيدا كرده واميدواريم در مسابقه پاياني نيزبتوانيم اين روند را پي بگيريم.

سرمربي ازبكستان در ادامه افزود: ما مي خواهيم همچنان به پيروزي هاي خود درمسابقات جام ملت هاي آسيا ادامه بدهيم اما در اين راه بايد شانس هم داشته باشيم.

شايان ذكر است تيم فوتبال ازبكستان روز دوشنبه در آخرين ديدار مرحله اول به مصاف تيم تركمنستان مي رود.