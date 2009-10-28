آمار ترک تحصیل دانش آموزان مناطق روستایی کردستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار به همراه جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ادارات و سازمان های دولتی و در جریان بازدید از مدرسه شبانه روزی امام شافعی روستای درویشان اظهار داشت: در راستای توسعه مکانهای آموزشی و همچنین گسترش فعالیتهای آموزش و پرورش آمار ترک تحصیل در بین دانش آموزان روستایی در استان کردستان با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای ماده 52 از قانون برنامه چهارم توسعه اقدامات بسیار خوبی در استان کردستان صورت گرفت که خوشبختانه این اقدامات باعث شد تا میزان آمار ترک تحصیل در بین دانش آموزان ساکن در مناطق روستایی استان با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شود.

استاندار کردستان یادآور شد: سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در راستای توسعه مکانهای آموزشی طرح مدرسه بی نقص را در مدارس شهرستان سنندج به اجرا درآورده و این طرح با استقبال دانش آموزان و همچنین موجب ارتقاء وضعیت تحصیلی آنها شده است.

نجار افزود: مسئولان استان به ویژه استانداری کردستان برای اجرای هر چه بهتر این طرح و همچنین توسعه بیشتر امکانات آموزشی اعتبارات خاصی را در نظر گرفته و از آموزش و پرورش استان حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به افتتاح 209 کلاس درس در ابتدای مهرماه سال جاری عنوان کرد: در ابتدای مهر ماه سال جاری بیش از 35 هزار متر مربع بر فضای آموزشی استان کردستان افزوده شده که بخشی از این فضا در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان واقع شده است.

استاندار کردستان یادآور شد: برای افزایش 35 هزار متر مربعی فضای آموزشی در استان کردستان اعتباری بیش از 160 میلیارد ریال هزینه شده است و در حال حاضر نیز پروژه های مختلفی در سطح استان در بخش آموزش و پرورش در دست اجرا و پیگیری است.

استاندار کردستان، نمایندگان مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس هشتم، جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان روز گذشته ضمن دیدار با مردم روستاهای درویشان، هشمیز، توریور و تخته بر حل مشکلات و کاستی ها مردم این روستاها تاکید کردند.