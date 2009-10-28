به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد امیدی سه شنبه شب در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز داده ها، وظیفه اصلی پلیس آگاهی را کشف جرم دانست و گفت: دامنه جرائم شامل جرائم جنایی، سرقت، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و اقتصادی و جرائم رایانه ای می شود و برای رسیدگی به این جرائم ستادی در تهران ایجاد شد که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای اجرایی در مراکز استان را برعهده دارد.

رشد سالانه 30 درصدی جرائم رایانه ای در کشور



وی با اشاره به آمار پرونده های جرائم رایانه ای در کشور اظهار داشت: از سال 81 این بخش راه اندازی شد. طبق آخرین آمارها در سال 85 حدود 79 پرونده در این زمینه به سیستم آگاهی وارد شد. این آمار در سال 86 به 98 پرونده، سال 87 به 128 پرونده و در 6 ماه اخیر به 111 مورد رسید. به طور میانگین هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده ها به آگاهی اضافه داشته است.



امیدی با تاکید بر اینکه در 6 ماه اخیر تعداد پرونده ها به اندازه 12 ماه سال قبل بوده است، خاطرنشان کرد: این تعداد واقعی پرونده ها نیست بلکه این آمار مربوط به تعداد جرائمی است که منجر به تشکیل پرونده شده است. این افزایش نشان می دهد که گسترش شبکه ها و وضع قانون جرائم رایانه ای منجر به افزایش پرونده ها شده است.



تشریح انواع جرائم رایانه ای



معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا به بیان انواع جرائم رایانه ای پرداخت و ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، موضوع 33 درصد از پرونده ها دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه ای به شکل نفوذ به کارتهای بانکی و ابزار الکترونیکی که دراختیار مردم قرار دارد، 30 درصد در زمینه هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد در زمینه کلاهبرداری، 6 درصد تخریب داده ها، 5 درصد تکثیر غیرمجاز رایانه ای و 5 درصد سایر موارد دیگر است.



مردان بیشتر از زنان مرتکب جرم رایانه ای شده اند



امیدی اضافه کرد: از نظر توزیع جنسی مردان با 95 درصد با توزیع سنی بین 18 تا 35 سال بیشترین جرم را در حوزه رایانه مرتکب می شوند.



وی کشف جرائم رایانه ای را مشکل توصیف کرد وگفت: در زمینه جرائم رایانه ای به دلیل اینکه مرز جغرافیایی خاص وجود ندارد بنابراین ادله و آثار جرم که خیلی از سئوالات ما از آنجا شروع شود وجود ندارد از این رو کشف جرائم رایانه ای به سادگی قابل کشف نیست. از سوی دیگر به دلیل تعاریف متفاوتی که در جرم رایانه ای وجود دارد، تلقی های متفاوتی ازجرائم رایانه ای در کشورها جهان وجود دارد. مواردی که در کشور ما جرم است در کشور دیگر جرم تلقی نمی شود.



امیدی با بیان اینکه تنها مدارک و شواهد کشف جرم صفر و یک است، ادامه داد: پیدا کردن و جمع آوری اطلاعات در حوزه مجازی پروسه دقیقی است که نیازمند مشارکت مراکز ذخیره کننده اطلاعات و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی است. چرا که جعل هویت کار دشواری نیست ولی تنها چیزی که جعل نمی شود شماره تلفنی است که به ISP وصل می شود و از این طریق می توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. از این رو اطلاعات این مراکز می تواند در کشف جرائم موثر باشد.



وی با ابراز تاسف از ارتباط سنتی میان پلیس آگاهی و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی گفت: این با شتاب قرن بیست و یکم پذیرفتنی نیست.



معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر لزوم قانون خاص در حوزه جرائم رایانه ای افزود: این قانون در حال حاضر تصویب شده است و در دستور کار سازمانهای نظارتی قرار می گیرد.