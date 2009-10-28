داریوش ربیعی یکی از نویسندگان "دولت مخفی" به خبرنگار مهر گفت: نگارش این پروژه را همراه رحمان سیفی‌آزاد از سه ماه پیش به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو شروع کرده‌ایم و فکر می‌کنم تا اوایل بهمن‌ماه طول بکشد.

وی افزود: این مجموعه روایتگر اسرای هشت سال جنگ تحمیلی است و تمام اتفاق‌هایی که در "دولت مخفی" تصویر می‌شود واقعی و یادآور رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس است. به نظرم در حق این بچه‌ها بی‌مهری شده است.

این نویسنده گفت: نام "دولت مخفی" موقت است و "گمشدگان" پیشنهاد شده، اما هنوز قطعی نشده است. تحقیقات اولیه پروژه با ریحانه بهبودی بود که تحقیقات جامع او، مشاوره با موسسه پیام آزادگان و استفاده از کتاب و عکس‌ها اطلاعات خوبی در اختیار ما گذاشت.

مجموعه تلویزیونی "دولت مخفی" در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و هنوز کارگردان پروژه مشخص نشده است. آخوندی و جلالی به زودی تولید سری جدید برنامه "صندلی داغ" را شروع می‌کنند.