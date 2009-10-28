  1. استانها
  2. بوشهر
۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

طی دو ماه گذشته؛

198 تن عسل از درختان کنار در بوشهر به دست آمد

198 تن عسل از درختان کنار در بوشهر به دست آمد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از اواسط شهریور تا اواسط آبان ماه درختان کنار (سدر) بوشهر مملو از شکوفه هستند که زمینه مناسبی برای تولید عسل ایجاد کرده اند و طی دو ماه گذشته 198 تن عسل از این درختان به دست آمد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد صبح چهارشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: در استان بوشهر 50 هزار هکتار از جنگل‌ های درخت کنار به شکل خودرو در مناطق مختلف این استان روییده ‌اند که این جنگل‌ ها بستر بسیار مناسبی را برای تولید عسل در استان فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: در دو ماه گذشته 198 تن عسل کنار توسط 282 زنبوردار بومی و مهاجر با تعداد 500 کندو تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بیشتر مناطق جنگل درختان کنار و تولید عسل بوشهر شهرستان دشتی، دشتستان، تنگستان و جم است.

منفرد افزود: معادل ریالی عسل تولیدی استان رقمی معادل 3.3 میلیارد ریال است که بخش عمده آن عسل صادراتی است.

وی اظهار داشت: از برنامه‌ های مهم این سازمان انتقال یافته‌ های تحقیقاتی و کاربرد نتایج علمی تحقیقات کاربردی درسطح مزارع و به ‌کارگیری این یافته‌ها توسط کشاورزان و بهره‌برداران در زمینه بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تامین نهاده‌ های یارانه ‌ای در زیربخش‌ های مختلف، استمهال سررسید تسهیلات بانکی کشاورزان و دامداران خسارت‌ دیده و پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده از جمله اقدامت مهم سازمان جهاد در استان بوشهر بوده است.

کد مطلب 972497

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه