همکاری با جوزانی و نیکپور در مجموعه "در چشم باد" کلاس درس بود

ماهچهره خلیلی درباره بازی در مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" به خبرنگار مهر گفت: بعد از گذراندن تحصیلات آکادمیک در لندن و گذشت یک سال از بازی در فیلم سینمایی "چشمان سیاه"، مجموعه تلویزیونی "در چشم باد" به من پیشنهاد شد تا نقش گلنسا، همسر میرزا حسن ایرانی را بازی کنم. برایم خیلی جذاب بود تا مسائلی را که به صورت آکادمیک یاد گرفته بودم به مرحله اجرا در آورم.
وی در ادامه افزود: این نقش را باید در مقاطع سنی مختلف از جوانی تا پیری را بازی میکردم. زندگی او و میرزاحسن ایرانی (سعید نیکپور) فراز و نشیبهای زیادی داشت. همچنین قرار بود آقای جوزانی کارگردانی پروژه را به عهده داشته باشد. تمام این ویژگیها من را برای بازی در این پروژه ترغیب کرد.
این بازیگر درباره اینکه آیا توقفهای مکرر این پروژه شما را از نقش دور نمیکرد، توضیح داد: نه، تاثیری در بازیام نگذاشت. در ابتدا قرار بود بازیام در این پروژه ده ماه طول بکشد، اما سه سال و نیم به طول انجامید. چند ماه در ماسوله در کنار خانواده تاجیکستانی بودیم و فضای روستایی آنجا ما را به نقش خیلی نزدیک کرد و با شخصیت گلنسا خو گرفته بودم.
خلیلی ادامه داد: بعد از گذشت یک سال از بازیام در این پروژه پیشنهاد بازی در مجموعه "مختارنامه" شد و همزمان در این دو پروژه بازی میکردم، اما این همزمانی تداخلی در نقشهایم نداشت، چون دو نقش ویژگیهای خاص خود را داشتند.
وی درباره اینکه قبل از شروع بازی چقدر درباره تاریخ معاصر که موضوع مجموعه "در چشم باد" بود، تحقیق کردید گفت: با توجه به اینکه تحصیلاتم در خارج از کشور بوده، بنابراین شناخت زیادی درباره تاریخ معاصر نداشتم و سعی کردم کتابهای مختلفی را مطالعه کنم یا از طریق اینترنت اطلاعاتم را تکمیل کردم. تاریخ معاصر از دورههایی است که من علاقه زیادی به آن دارم و بازی در این مقطع بازیگر را به چالش وامیدارد.
خلیلی درباره همکاری با جوزانی گفت: وقتی در پروژه "در چشم باد" بازی میکردم خیالم راحت بود، چون کارگردان توانایی پروژه را هدایت میکرد. این مجموعه نخستین تجربه بازیگریام در تلویزیون و حضور در این پروژه برایم افتخار است.
وی با اشاره به همکاری با سعید نیکپور گفت: بازی در کنار آقای نیکپور برایم مانند کلاس درس بود. در مجموع کار کردن در کنار بزرگانی مثل او، جوزانی، زریندست و ... برایم تجربه ارزشمندی بود و خیلی چیزها از آنها یاد گرفتم.
