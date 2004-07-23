جهاد اسلامي فلسطين رژيم صهيونيستي را تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، شيخ خالد البطش يكي از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامي فلسطين با هشداربه رژيم صهيونيستي گفت : گردانهاي القدس در زمان مناسب به اين جنايت پليد وزشت صهيونيستها پاسخ خواهد داد.

هليكوپترهاي آپاچي اسراييلي ديشب خودروحامل فرماندهي شاخه نظامي گردانهاي القدس جنبش جهاد اسلامي را در كوي الزيتون درشهر غزه هدف قرار دادند كه در نتيجه آن " حازم رحيم "(24 ساله) فرماندهي اين گردان و" رووف ابو عاصي"( 25 ساله) به شهادت رسيدند و يكي ديگر از فعالان فلسطيني مجروح شد.



پس از حمله موشكي، دهها تن ازاهالي كوي الزيتون به خيابانها آمدند و با سردادن شعارهايي خواستارانتقام خون شهيدان فلسطيني شدند.

نيروهاي اشغالگر صهيونيست حازم رحيم عضو گردانهاي القدس را به بهانه مشاركت درعمليات ضد اسراييلي ودست داشتن در انفجار تانك نيروهاي اسراييلي دركوي الزيتون درمي گذشته تحت تعقيب قرارداده بودند.