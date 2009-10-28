برادر کرزای در لیست حقوق بگیران سیا است

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "احمد والی کرزای" که گفته می شود یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر افغانستان محسوب می شود در هشت سال گذشته جزو حقوق بگیران سازمان سیا بوده است.

نیویورک تایمز می نویسد : این نکته را مقامات سابق و فعلی آمریکا تائید می کنند. احمد والی در سالهای گذشته به دلیل انجام کارهای مختلفی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پول دریافت کرده که از آن جمله می توان به استخدام شبه نظامیان افغان برای انجام عملیات های مورد نظر سیا در داخل و خارج و از قندهار ( محل زندگی کرزای ) اشاره کرد.

این روزنامه می نویسد : ارتباطات مالی و کاری میان سازمان سیا و احمد والی پرسش های زیادی را درباره استراتژی آمریکا در افغانستان که هم اکنون در دست بازبینی است به وجود آورده است. رابطه با احمد والی شکاف بسیار بزرگی در دولت آمریکا به وجود آورده است. منتقدان به این ارتباط، می گویند که رابطه با احمد والی موجب پیچیده تر شدن رابطه پرتنش کاخ سفید با حامد کرازی می شود.

"احمد والی کرزای" برادر رئیس جمهور افغانستان

منتقدان سیا حتی می گویند : سیا تمام توان خود را برای کنترل قاچاقچی بزرگ مواد مخدر افغانستان به کار نگرفته است.

از این موارد بدتر آنکه، برخی از مقامات آمریکایی می گویند اعتماد به احمد والی کرزای که قدرتمند ترین فرد در جنوب افغانستان یعنی همان جایی که طالبان قدرتمندترین حضور را در افغانستان دارد تلاش های آمریکا برای ایجاد یک دولت قدرتمند مرکزی در این کشور جنگ زده را تحت تاثیر قرار می دهد.

این در حالی است که پیش از این احمد والی به ارتباط با مقامات نظامی و شهروندان آمریکایی اشاره کرده بود اما هیچگاه از ارتباط با سیا سخن نرانده بود.