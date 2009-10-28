حافظی به خبرنگار مهر گفت: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوا تصویربرداری فیلم تلویزیونی "ماهرخ" فردا درتنکابن و جنگل‌های اطراف این شهر آغاز می‌شود و ملیکا ناظری بازیگر نقش ماهرخ در سکانس‌هایی در جنگل مقابل دوربین می‌رود.

وی افزود: به تازگی عباس شوقی برای انجام جلوه‌های ویژه که بخش عمده‌ای از این فیلم را تشکیل می‌دهد به جمع عوامل اضافه شده است. وی به همراه فرهاد ویلکیجی طراح صحنه مسئولیت به تصویر کشیدن تمثیلی از روحیات درونی ماهرخ را با ایجاد فضاسازی‌های ویژه مه ، رعد و برق وآب و هوایی متلاطم برعهده دارند.

"ماهرخ" روایت زندگی دختر بچه‌ای است که باید به زودی پذیرای نامادری‌اش در خانه باشد، ترس از نامادری که متأثر از قصه‌های ماه پیشونی، سفید برفی و سیندرلا است باعث فرار او از خانه می‌شود.

بهزاد خداویسی، شهرزاد عبدالمجید، فریده دریا‌مج و ملیکا ناظری بازیگران "ماهرخ " هستند. این فیلم برای گروه کودک و نوجوان شبکه دو و نمایش در جشنواره بین‌المللی فیلم همدان آماده می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا دلشاد، صدابردار:هادی افشار، مدیر تولید: علیرضا معینی، طراح صحنه و لباس : فرهاد ویلکیجی، طراح گریم : بابک شعاعی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سعید جلیلی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، آهنگساز: حمیدرضا صدری، ترانه سرا: نیلوفر لاری‌پور، طراح حرکات موزون: سعید داخ، بازیگردان: مریم کاظمی، تهیه‌کننده: حمیدرضا سیفی.