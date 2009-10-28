به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تیم واترپلو زغال سنگ کرمان که قریب به 19سال است سابقه حضور در لیگ ایران را دارد، امسال با مشکلات عجیبی روبرو شده است که عملا این تیم را دچار بحران کرده است

برگزاری مسابقات خانگی تیم در شهر یزد اولین مشکل جدی برسر راه برگزاری مسابقات لیگ امسال برای تیم واترپلو زغال سنگ کرمان است، این رویداد منحصر بفرد در نبود استخر استاندارد برگزاری مسابقات واترپلو در کرمان روی داده است.

سرمربی تیم واترپلوی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان می گوید: متاسفانه به دلیل نبود استخر با ابعاد استاندارد در سطح استان کرمان مجبوریم بازیهای خانگی را در یزد برگزار کنیم و این یعنی از دست دادن تماشاگران خودی ومعلوم نیست با چه انگیزه ای می خواهیم به بازیهای لیگ پا بگذاریم.

کرمان استخر استاندارد واترپلو ندارد

ضیاء تاج الدینی تنها استخر قابل تقویت و تغییر به ابعاد استاندارد را استخر نشاط کرمان می داند و می گوید: این استخر با هزینه 10میلیون تومان می توان تغییر عمق داده شود و برای رقابتهای واتر پلو متناسب سازی شود.

این درحالی است که از جمعه اول آبان ماه لیگ واترپلو بدون حضور سابقه دارترین تیم لیگ یعنی تیم کرمان آغاز شد و تیم کرمان شنبه این هفته آمادگی خود را برای حضور در بازیها اعلام کرد و عملا یک بازی معوقه در پایان فصل خواهد داشت این در صورتی است که این تیم از هفته دوم وارد رقابتها شود والا بازیهای معوقه در اوج خستگی بدنی بازیکنان در پایان فصل برگزار خواهند شد.

تاج الدینی با اعلام آمادگی 70 درصدی تیمش می گوید: 88 درصد بازیکنان ما بومی استان هستند و به جرات می گویم از بهترینهای لیگ و درعین حال جوانترین تیم حاضر در لیگ برخورداریم بطوریکه سن بازیکنان از 16 تا 22 سال می باشد.

وی می گوید: باشگاه زغالسنگ از باشگاههایی است که فهم حمایت از ورزش را دارد اما دستش خالی است که کمک مدیران را می طلبد.

قرارداد سال گذشته بازیکنان تیم واترپلو کرمان پرداخت نشده است

وی در خصوص وضعیت پرداخت قرارداد بازیکنان نیز گفت: قرار داد بازیکنان تیم واترپلو کرمان از سال 87 باقیمانده که پرداخت نشده است، این درحالی است که هزینه تیم واترپلو به اندازه قرارداد یک بازیکن فوتبال هم نیست.

وی افزود: باشگاه زغالسنگ حسن نیت خوبی درباره تیمداری حرفه ای دارد و کمک حال خوبی برای ماست ما سال گذشته علیرغم وجود مشکلات مالی در جمع 11تیم لیگ ششم شدیم که امسال 10 تیم در لیگ حاضرند و ما امیدواریم بتوانیم رتبه خوبی بدست آوریم.

تاج الدینی به نتیجه گرفتن همین تیم با مشکلات فراروی معتقد است و می گوید: بازیکنان ما جوانترین تیم لیگ هستند و در فصل جدید برای تقویت تیم با بازیکن خوزستانی تیم که سانتر بسیار خوبی برای ماست تمدید قرارداد کردیم که ضعف تیم در نقطه برطرف شود.

وی ادامه می دهد: بضاعت باشگاه زغال سنگ برای تیم واترپلو شاید خیلی نباشد و ماهم در این شرایط فقط به حفظ تیم در لیگ فکر می کنیم.

هزینه واترپلوی کرمان از قرارداد یک بازیکن فوتبال کمتر است

وی می گوید: برآورد هزینه تیم در سال جاری حدود 100میلیون تومان می باشد اما که اگر بتوانیم بازیکنان را برای سال 88 با انگیزه روانه بازیها کنیم تیم نتیجه می گیرد والا نباید انتظار زیادی از تیم ما در این شرایط داشت.

سرمربی تیم زغال سنگ در ادامه این سئوال را مطرح کرد که چرا در استان کرمان به ورزشهای آبی که از با سابقه ترین ورزشهای استان است توجه نمی شود؟

وی گفت: چرا امروز باید بر سر رفتن یا نرفتن به یزد دچار اما و اگر بشویم و در آستانه حذف از لیگ قرار گیریم و اگر ما رضایت ندهیم که بازیهایمان در یزد برگزارشود حذف شده ایم؟

وی خاطرنشان کرد: درصورتیکه از همین امروز کار بر روی استخر نشاط آغاز شود شاید اواسط لیگ بتوانیم بازیهای لیگ را در کرمان میزبان باشیم.

تاج الدینی گفت: ضعف دیگر در برخورد با بخش خصوصی است چرا که ما صحبتهای اولیه را با بخش خصوصی انجام دادیم و حاضر شدند پای کار بیایند و به ما در آماده شدن استخر کمک کنند اما در این خصوص نیز همکاری لازم انجام نشد.