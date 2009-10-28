ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام از پیشرفت مناسبی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی صبح چهارشنبه در بازدید از ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام اظهار داشت: عملیات اجرایی از سال 1385 آغاز شده و تاکنون در این سه سال 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بیان داشت: با توجه به نیاز جوانان استان ایلام به یک ورزشگاه ورزشی مناسب، جذب اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه ضروری است.

این نماینده با اشاره به اینکه 41 میلیارد و 854 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای ساخت این پروژه هزینه شده است، خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس پیگیر جذب اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه های عمرانی هستند.

پولادی عنوان کرد: ورزشگاه 15 هزار نفری ایلام یکی از پروژه های تحت نظارت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.