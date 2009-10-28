به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبه نظامیان طالبان امروز چهارشنبه به یک مهمانسرای سازمان ملل در کابل که نزدیک کاخ ریاست جمهوری افغانستان بود، حمله کردند و ساعاتی پس از این حمله کاخ ریاست جمهوری را مورد اصابت موشک قرار دادند.

در همین حال سخنگوی دفتر سازمان ملل از کشته شدن سه کارمند این سازمان و زخمی شدن یک فرد دیگر در جریان حمله به مهمانسرای سازمان ملل خبر داده است.

رویترز در ادامه می نویسد که این حمله در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که هفتم نوامبر (16 آبان) برگزار می شود، روی داد.

هنوز هیچ گزارشی درباره شمار آمار تلفات این حمله گزارش نشده است.

همچنین پیشتر در فاصله دو روز مانده به دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، چند گلوله خمپاره به سمت کاخ ریاست جمهوری این کشور شلیک شد که یکی از گلوله ها به این مکان اصابت کرد.

در جریان این حمله یکی از این گلوله های خمپاره به کاخ ریاست جمهوری و دیگری به مقر نیروهای پلیس در افغانستان اصابت کرد.

