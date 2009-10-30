نمی خواهیم با تیمی ضعیف در لیگ برتر کشتی شرکت کنیم

علی شکری پور، سرمربی تیم کشتی آزاد آزادگان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فصل گذشته و با نفراتی جوان در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت کردیم که حاصل این حضور معرفی چهره‌های سرشناسی همچون امید حسن تبار و مهران رضازاده بود که امسال در رقابت‌های قهرمانی کشور در همدان عملکرد بسیار خوبی داشتند.

وی ادامه داد: معرفی این نفرات به کشتی ایران از محسنات حضورتیم جوان و بی ادعای آزادگان بابل در لیگ برتر کشتی آزاد در فصل گذشته بود.

شکری پور تصریح کرد: برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد با چند حمایت کننده مالی مذاکره کردیم ولی هنوز به با هیچ فرد یا شرکتی به توافق نرسیده‌ایم.

وی اظهار داشت: مردم از ما می خواهند با نشان دادن قدرت کشتی شهرستان بابل واستان مازندران با تیمی قوی در لیگ شرکت کنیم و اگر این امر میسر شود در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نخواهیم کرد.

شکری پور در پایان در مورد وضعیت خود به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران خاطر نشان کرد: حکم من تا پایان رقابت‌های جوانان جهان در کشور ترکیه بود و هنوز وضعیت همکاریم در تیم ملی مشخص نیست.