به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این مطلب اظهار کرد: روزانه هزاران نفر به پایانه های شهر تهران وارد و یا از آن خارج می شوند و با توجه به اینکه در مراکز پرجمعیت زمینه انتقال بیماری آنفولانزای نوع A بیشتر است به تمام پایانه ها تاکید شده است به رعایت اصول بهداشتی نهایت توجه را داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: در این راستا غرفه های موادغذایی باید کاملا اصول بهداشتی را رعایت کرده و سرویس های بهداشتی پایانه ها نیز به طور مرتب نظافت و ضد عفونی شوند و شوینده های مورد نیاز در تمام سرویس وجود داشته باشد.

آذروش تصریح کرد: همچنین در راستای آموزش مسافران برای جلوگیری از شیوع آنفولانزای خوکی، پلاکاردهای آموزشی در پایانه ها نصب شده و برشورهایی نیز برای اطلاع رسانی در اختیار مسافران قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین از فعالیت و حضور دست فروشان مواد غذایی در پایانه ها و اطراف آنها به شدت جلوگیری می شود و با غرفه های مواد غذایی که اصول بهداشتی را رعایت نکنند به طور جدی برخورد خواهد شد.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران با تاکید بر اینکه این سازمان برای جلوگیری از شیوع آنفولانزای نوع A نهایت همکاری را با وزارت بهداشت و مسئولان ذی ربط خواهد داشت گفت: در مراکز پرجمعیت زمینه و احتمال انتقال بیماری های مسری زیاد است و به همین دلیل باید ضمن رعایت اصول بهداشتی، مسافران نیز نهایت دقت را برای حفظ سلامتی خود داشته باشند.