برگزاری نخستین همایش استراتژی مدیریت و بازاریابی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صدیقه علیزاده دبیر این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش یک روزه نظام بازاریابی خدماتآموزشی و اجزای آن، ارکان اصلی بازاریابی خدمات آموزشی، بازارشناسی خدمات آموزشی، بازارسازی نظام خدمات آموزشی، بازارسازی در خدمات آموزشی و مدیریت بازار (بازار گردانی) خدمات آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: در این همایش دکتر احمد روستا، استاد دانشگاه و رئیس انجمن بازاریابی ایران،پیرامون برخورد علمی مراکز آموزشی با ارائه خدمات بهتر و بهینه برای شرکت کنندگان و ارتقاع بحث تخصصی شدن بازاریابی و مجهز شدن مراکز آموزشی به این دستاورد جهانی سخنرانی خواهد کرد.
علیزاده همچنین با اشاره به برنامه های جنبی نخستین همایشاستراتژی مدیریت و بازاریابی مراکز آموزشی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه محصولات و دستاوردهای موسسات آموزشی، دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مجتمع های فناوری اطلاعات، صنایع دستی و زبان و آموزشگاههای فنی و مهندسی از دانشگاه های آزاد، پیام نور، علوم حدیث، علمی کاربردی، مجتمع فنی دایر می شود.
به گفته وی این نمایشگاه به مدت پنج روز در بیش از 40 غرفه با عناوینی همچون زبان، کامپیوتر، فنی و مهندسی، موسیقی و کتب و نشریات دانشگاهی درهمین مکان برپا خواهد شد.
دبیر نخستین همایشاستراتژی مدیریت و بازاریابی مراکز آموزشی گفت: این نمایشگاه با هدف دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانایی محوری به منظور فراهم آوردن محیطی برای عرضه توانمندی های داخلی، بستر سازی برای صادرات و واردات دانش برای بخشهای آموزشی کشورجهت ارتقاع سطح کمی و کیفی آموزش، بسط و گسترش یکسان مراکز و امکانات آموزشی در تمامی نقاط کشور برگزار می شود. در برگزاری این همایش و نمایشگاه اداره کل تعاون آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی، دانشگاههای آزاد واحد تبریز، علوم و حدیث، کار آفرینی و پیام نور تبریز، مرکز آموزشی خانه کارگر تبریز، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، معاونت اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و مجتمع فنی البرز همکاری دارند.
علاقه مندان جهت ثبت نام برای حضور در این همایش می تواند به آدرس اینترنتی www.pntnet.com مراجعه نمایند.
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