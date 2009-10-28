برگزاری نخستین همایش استراتژی مدیریت و بازاریابی در تبریز

وی افزود: در این همایش دکتر احمد روستا، استاد دانشگاه و رئیس انجمن بازاریابی ایران،

آموزشگاههای فنی و مهندسی از دانشگاه های آزاد، پیام نور، علوم حدیث، علمی کاربردی، مجتمع فنی دایر می شود.